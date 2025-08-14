Incautada la mayor partida de MDMA en Galicia en un centro de suministro de droga sintética en Ordes (A Coruña)

Ha sido detenida en una persona y desmantelado el lugar, que abastecía a esta comarca y la de Santiago

A CORUÑA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un un importante punto de distribución de drogas sintéticas en Ordes (A Coruña) e incautado una de las mayores partidas de MDMA de los últimos años en Galicia.

En concreto, junto a 20.000 euros en efectivo, 1.320 pastillas.

Fue en el marco de la Operación Mixturas y en una actuación que culminó con la detención de una persona y la incautación de una de las mayores partidas de MDMA y MDA de los últimos años en Galicia, neutralizando un centro de suministro que abastecía a las comarcas de Ordes y Santiago.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó de un inusual trasiego de vehículos y la presencia de olores compatibles con el cultivo de marihuana en una vivienda unifamiliar. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, los agentes constataron un flujo continuo de entradas y salidas rápidas de personas, un patrón característico de transacciones de drogas.

La persona investigada tomaba medidas de contravigilancia, cambiando sus rutas para evitar ser detectada. El registro judicial, autorizado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ordes, se llevó a cabo el 11 de agosto.

En la vivienda, los agentes localizaron e incautaron una gran cantidad de sustancias estupefacientes como 1.320 pastillas de MDMA (MDA variante), equivalentes a 783 gramos; 390 comprimidos de Viagra ilícita; 53 pastillas y 13,18 gramos en polvo de anfetamina; 100 gramos de hachís, 2 gramos de LSD y 20 gramos de marihuana. También 1,3 kilos de setas alucinógenas y 78 gramos de hongos secos.

Además de las drogas, se desmanteló un sistema de cultivo interior con 35 plantas de cannabis y se incautaron 25 litros de líquidos precursores para la fabricación de drogas de síntesis. "Esta logística evidencia la capacidad del punto para un suministro constante", remarca la Guardia Civil.

Durante el operativo, los agentes intervinieron 20.000 euros en efectivo y varias armas prohibidas, incluyendo un puño americano, un machete y dos dispositivos tipo táser. También se descubrió una conexión ilegal a la red eléctrica para abastecer el cultivo interior.

El operativo fue desarrollado conjuntamente por el Puesto de Ordes, el Equipo ROCA de Santiago de Compostela, Compañía de Santiago y el Puesto de Sigueiro, con la colaboración de la Policía Local de Ordes.

"En una sola actuación, se aprehendieron 1.320 pastillas de MDMA, una cifra que por sí sola supera el total de pastillas incautadas en toda la comunidad autónoma de Galicia durante 2024 (280 gramos), según datos oficiales", remarca la Guardia Civil que subraya que supone "neutralizar un importante punto de distribución que abastecía de forma sistemática a la provincia de A Coruña".

El detenido, que se enfrenta a cargos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia de medicamentos sin autorización, cultivo de drogas y defraudación de fluido eléctrico, fue puesto a disposición judicial, decretándose tras ello su ingreso en prisión.