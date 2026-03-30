Incautan 57 kilos de pulpo ilegal en Bueu (Pontevedra)

Pulpo incautado en Bueu. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil de Marín incautó 57 de pulpo ilegal en el puerto deportivo de Beluso, en el municipio pontevedrés de Bueu.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó después de varios seguimientos realizados durante dos jornadas consecutivas, en los que los agentes observaron el comportamiento de un pescador recreativo.

El hombre salía a faenar a bordo de su embaración y, al llegar a puerto, trasladaba las captura a un vehículo particular y se dirigía a una caseta del propio puerto, donde presuntamente entregaba el producto capturado. Estos hechos los repitió de forma idéntica en ambos días, por lo que levantó las sospechas de los agentes.

Ante esto, la Guardia Civil realizó una inspección en la caseta y localizó un total de 57 kilos de pulpo --10 kilos eran frescos, supuestamente aportados por el pescador investigado y otros 47 kilos estaban congelados--.

Los agentes identificaron al responsable de la instalación, un profesional del sector pesquero, que no pudo acreditar la procedencia del pulpo almacenado.

Además, las comprobaciones realizadas sobre las capturas recientes revelaron que los ejemplares no alcanzaban la talla mínima legal y que la cantidad capturada excedía ampliamente los límites permitidos en la pesca recreativa.

Estas prácticas están expresamente prohibidas por la normativa vigente en Galicia. Los agentes procedieron al decomiso de toda la mercancía, que posteriormente fue entregada a una entidad benéfica de Marín.