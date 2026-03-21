Un incendio calcina una habitación en una vivienda en A Coruña y el humo afecta a dos personas, que fueron trasladadas

Archivo - La Axencia Galega de Emerxencias informa de un incendio en una vivienda. - AXEGA - Archivo

A CORUÑA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado una habitación en una vivienda en A Coruña y se ha saldado con dos personas que se vieron afectadas por inhalación del humo y que tuvieron que ser trasladadas al hospital.

Según ha informado el 112, tuvo constancia de este incendio a través de un particular, minutos antes de las 8,00 horas de este sábado. Durante la conversación, explicó que escuchaba pedir ayuda y que veía fuego en un piso de la Ronda de Outeiro, en A Coruña.

Los Bomberos de A Coruña trabajaron en el punto para atajar las llamas, que quemaron una habitación por completo, y dos personas tuvieron que ser evacuadas por Urgencias Sanitarias de Galicia-061 al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) por inhalación de humo.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y Local.