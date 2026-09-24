Un incendio quema más de 20 hectáreas en Calvos de Randín y está estabilizado otro en Vilariño de Conso

Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). El fuego, que ha arrasado ya 250 hectáreas, se inició a las 15.30 horas del pasado martes 15 de septiembre en la m- Carlos Castro - Europa Press

OURENSE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal activo este jueves quema más de 20 hectáreas en el municipio ourensano de Calvos de Randín.

Según informa la Consellería do Medio Rural, el fuego se inició a las 13,36 horas de este jueves en la parroquia de Randín. Fuentes de este departamento explican a Europa Press que, por el momento, el incendio no afecta al parque natural de O Xurés al avanzar las llamas en dirección contraria.

En las tareas de extinción trabajan: nueve aviones, cuatro helicópteros, cuatro motobombas, nueve brigadas, dos unidades técnicas de apoyo, una pala ocho agentes y un técnico.

Asimismo, un incendio forestal afecta al municipio de Vilariño de Conso (Ourense), en San Lourenzo de Pentes, que calcina sobre 1,5 hectáreas.

El fuego se inició a las 14,39 horas y está estabilizado desde las 16,32 horas. Trabajan dos helicópteros y dos aviones, entre otros medios.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica informa de que envía medios a ambos incendios. Cinco aviones y dos brigadas están destinados al de Calvos de Randín, mientras que un avión se destina al fuego de Vilariño de Conso. Destaca que está trabajando de forma coordinado con los servicios autonómicos.