Los incendios marcan la Ofrenda al Apóstol: Santalices pide al Santo que "acompañe" a las víctimas de los incendios

El Arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto, preside la misa de la Solemnidad del Apóstol Santiago, a 25 de julio de 2026.- ARZOBISPADO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales que han sufrido varios municipios de España en las últimas semanas --especialmente, el ya extinguido en Almería y los todavía activos en Madrid y Ávila-- han marcado la tradicional misa de la Ofrenda al Apóstol, celebrada con motivo del 25 de julio (Día de Galicia y del Apóstol Santiago) en la Catedral compostelana.

Tanto el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, que ha ejercido como delegado regio, como el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, han tenido presentes a las personas afectadas por los mismos en sus intervenciones. El primero de ellos las ha tenido en cuenta en su lista de peticiones al Santo Apóstol en nombre del Estado en Galicia.

En concreto, le ha pedido que "acompañe en su dolor y les dé fuerza" a todas las personas que en Almería "vieron arrasadas sus vidas por el fuego". "También a las familias que ahora mismo en Madrid y Ávila sufren la tragedia de los incendios", ha lamentado. Además, ha reclamado al Apóstol Santiago que proteja los bosques de Galicia "de los desastres de los fuegos".

De igual modo, el arzobispo ha recordado a las víctimas de los "terribles" incendios de Almería y de los "damnificados" por el "drama y lacra" de los fuegos forestales en Madrid y Ávila, que han obligado al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional.

"Preservemos el don de la naturaleza que Dios nos ha dado porque es cuidar a la persona", ha apelado Francisco José Prieto, que también se ha acordado de los terremotos de Venezuela y de "otras guerras que no se deben olvidar". "Ahí están nuestra mirada y cercanía hoy aquí desde Santiago", ha concluido.