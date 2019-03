Industria defiende las nuevas ayudas para "hacer viable" la producción en Alcoa o en nuevas inversiones

Publicado 28/03/2019 14:50:14 CET

PP, Unidos Podemos y Ciudadanos apoyan a los trabajadores concentrados frente al Congreso y exigen mayor compromiso al Gobierno

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha defendido este jueves las nuevas ayudas que aprobará este viernes en Consejo de Ministros de 91 millones a la industria electrointensiva como una forma de "hacer viable la producción de aluminio", sea en Alcoa o en "los proyectos que pueden venir en torno a Alcoa".

Así lo ha manifestado el secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, en declaraciones a los medios de comunicación tras celebrar un encuentro en el Congreso con trabajadores de esta multinacional, a los que ha transmitido "el pleno compromiso del Gobierno para hacer viable la producción de aluminio".

Según ha explicado, "ese compromiso se traduce en el estatuto del consumidor electrointensivo", actualmente en tramitación, y en las nuevas ayudas anunciadas este jueves por el Gobierno, unos 91 millones de euros en compensaciones indirectas de los costes de emisiones de CO2 y de las que se beneficiará la industria electrointensiva.

"El compromiso es claro y seguimos trabajando, no sólo para hacer viable la producción de aluminio, sino también discretamente y tranquilamente en los proyectos de inversión que puedan surgir en el entorno de Alcoa". Blanco ha subrayado que esta nueva ayuda ha de valorarse "en positivo" y que "lo q había que hacer en nueve meses o en un año se está haciendo en un primer trimestre". "Se están ejecutando medidas y llegando al máximo presupuestario posible", ha dicho.

SORDO (CC.OO.): "LAS ELECCIONES NO SON EXCUSA"

Blanco ha realizado estas declaraciones en la Plaza de las Cortes, a unos cien metros de la concentración de trabajadores de Alcoa de las plantas de Alcoa de Avilés (Asturias) y A Coruña, amenazadas con el cierre si no llega un inversor, ante la anunciada marcha de la multinacional del aluminio.

Enarbolando banderas de Asturias y Galicia, y entre bengalas, petardos y tracas, los trabajadores han exigido a gritos la intervención del Gobierno en las fábricas --"La solución, una intervención"-- y un mayor compromiso --"Échale huevos, Pedrito, échale huevos", han coreado, en referencia al presidente del Ejecutivo--.

A la manifestación ha acudido el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, que ha exigido "el cumplimiento de los acuerdos alcanzados" con los sindicatos y la empresa y así "garantizar la viabilidad y la continuidad de las plantas". "El Gobierno no puede ampararse en el fin de legislatura para no facilitar la llegada de inversiones", ha dicho, subrayando que "las elecciones no son excusa".

En este sentido, ha reclamado "medidas más ambiciosas para abaratar los precios de la energía" en el futuro estatuto para la industria electrointensiva, y ha advertido de que "si no se acelera" su tramitación "apunta, como la (derogación de la) reforma laboral, en quedarse sin salida en esta legislatura".

DIPUTADOS DE PP, UNIDOS PODEMOS, CS Y FORO

A la concentración se han acercado diputados y candidatos de Galicia y Asturias de PP, Unidos Podemos, y Ciudadanos, así como el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.

La número uno del PP por A Coruña para las elecciones generales del 28 de abril, Beatriz Mato, ha reclamado al Gobierno que acepte las alegaciones a su futuro estatuto, pues no cree que sea suficiente. Así, ha asegurado que, en sus actuales términos, "no permite a ninguna industria tener interés en comprar estas industrias".

Yolanda Díaz, de Unidos Podemos, ha reivindicado al Gobierno "que rescate ya a Alcoa" y modifique un estatuto "que no sirve para nada para el problema que tiene Alcoa". "El Gobierno está para salvar empresas y no para cerrarlos", ha apostillado su compañero Rafa Mayoral. El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha lamentado por su parte que el Gobierno se muestre "rendido ante la multinacional". "Ante los poderosos siempre se pliega", ha dicho.

Por su parte, el vicepresidente del Congreso y diputado de Ciudadanos, Nacho Prendes, ha reclamado "unidad política" para conseguir la continuidad de las plantas y ha pedido "mayor compromiso" al Gobierno. "Hay mecanismos desde la Unión Europea para dotar a estas industrias de un precio de la energía estable, predecible y competitivo", ha apostillado.