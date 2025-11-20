Un informe del Consello Económico e Social de Galicia urge aumentar recursos en salud mental y programas preventivos

Archivo - Hospital de día de salud mental del área sanitaria de A Coruña y Cee - CHUAC - Archivo

Propone prestar especial atenv. (EUROPA PRESS) -

Un informe del Consello Económico e Social de Galicia sobre salud mental urge aumentar los recursos en esta materia e incentivar programas preventivos, con demanda de incremento de profesionales y campañas de concienciación.

En el mismo se recogen más de una treintena de propuestas y recomendaciones para una mejora de la atención a los problemas vinculados con la salud mental después de un trabajo coordinado por el profesor Elisardo Becoña, catedrático en la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

El informe realiza un análisis de la situación de la salud mental en Galicia, con comparativas con España y otros países, en base a informes previos existentes y en los que se apunta que ya en 2017 de los adultos mayores de 18 años el 21% presentaba algún trastorno, con ideación suicida a lo largo de la vida en el 4,3% de lo casos.

Al respecto, indica que la situación en la comunidad autónoma gallega "no difiere mucho" del resto de autonomías para incidir en aspectos como los casos vinculados a la esquizofrenia, pero también los trastornos depresivos o ansiedad. No obstante, en el caso particular de Galicia remarca el envejecimiento de la población y el deterioro cognifitivo y trastornos relacionados.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

Como resultado de este análisis, entre otras cuestiones plantea fortalecer la atención a la salud mental mediante campañas de concienciación dirigidas a toda la población y potenciar programas eficaces para la prevención en lo que se refiere el ámbito social.

En el sanitario propone aumentar los recursos para una mejor atención y mantener una formación continua para todos los profesionales, además de introducir paulatinamente profesionales de psicología clínica para una atención "ágil" a los pacientes.

PROGRAMAS ASISTENCIALES

También potenciar la creación de nuevos programas asistenciales y poner en marcha otros preventivos, sobre todo para los trastornos de ansiedad y depresivos, así como implantar la disponibilidad de teleconsultas con equipo de salud mental.

Todo ello con planteamiento, además, del incremento de número de profesionales de Psiquiatría y Enfermería especialista en salud mental, reduciendo, por otra parte, las listas de espera en este ámbito.

Optimizar la colaboración con los recursos sociales es otra de las recomendaciones, entre las que se incluyen propuestas también en el ámbito laboral dada la incidencia de casos vinculados al mismo.

Entre estas están prestar una especial atención a los riesgos psicosociales en este ámbito, mejorar la legislación laboral o abordar "el atraso existente en la revisión de las bajas laborales por parte de la inspección médica sanitaria".

MÁS PROFESIONALES

En relación a este informe, el presidente del Consello Económico e Social de Galicia, Manuel Pérez, ha incidido en la necesidad de contar con "más profesionales porque la situación es la que es".

"Hay una preocupación por la salud mental, todo vinculado no solo a la atención sanitaria sino al fenómeno social, a veces la deestructuración de las familias juegan un factor determinante, las redes sociales también influyen", ha indicado en declaraciones a Europa Press en un acto en Santiago de Compostela y en línea con lo que recoge también el informe sobre la incidencia de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, el estudio insiste en la importancia de reducir listas de espera en las consultas de este tipo. "Está claro que si se quiere promocionar la salud mental, deben aportarse más recursos, incluyendo la formación y la contratación de más profesionales, mejorando sus condiciones económicas y personales y creando nuevos dispositivos asistenciales".