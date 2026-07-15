Inician un encierro en el Ayuntamiento de As Pontes para exigir la protección de parte de la antigua central térmica

FERROL, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación do Patrimonio Industrial de As Pontes ha iniciado un encierro en el Ayuntamiento de esta localidad coruñesa como medida de protesta para reclamar el cumplimiento de los acuerdos institucionales relativos a la conservación de elementos de la antigua central térmica de Endesa y exigir la paralización del proceso de demolición de parte de las instalaciones.

Coincidiendo con el inicio del encierro en la mañana de este miércoles, la asociación ha hecho público un manifiesto en el que recuerda que el 5 de agosto de 2024, cuando aún funcionaba como plataforma ciudadana, alertó del riesgo que corría la chimenea de la central y reclamó la creación de una comisión integrada por Endesa, el Ayuntamiento, la Xunta y la propia entidad para analizar los elementos del complejo susceptibles de ser conservados.

Según recoge el manifiesto, aquella iniciativa fue respaldada por más de 2.000 firmas de vecinos y contó con el apoyo de diversas entidades especializadas en patrimonio industrial y cultural, entre ellas TICCIH España, ICOMOS España, la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, la Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, el Aula de Patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid o la Asociación de Estudios Alfoz de Gauzón y Buxa.

La asociación sostiene que estas instituciones coincidieron en la necesidad de ampliar la protección a otros elementos de la central y recuerda que algunas de ellas solicitaron formalmente tanto a Endesa como al Ayuntamiento de As Pontes la suspensión de las licencias de demolición y la reconsideración del derribo.

APROBACIÓN EN PLENO

Asimismo, el colectivo señala que el Ayuntamiento asumió estos compromisos en un acuerdo alcanzado el 23 de septiembre de 2024 y recuerda que el pleno municipal aprobó por unanimidad, el 29 de julio de 2025, impulsar una modificación puntual de la ordenanza de uso industrial, solicitar a las distintas administraciones un estudio sobre los posibles usos futuros de las instalaciones y requerir a Enel-Endesa que adaptase el calendario de desmantelamiento hasta la conclusión de dicho estudio, además de pedir a la compañía su participación en la financiación del mismo.

El manifiesto añade que en 2026 el proyecto recibió el respaldo del catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del comité científico de Hispania Nostra, Alfonso Muñoz, quien, según la asociación, avaló en dos informes el valor patrimonial del conjunto industrial.

La Asociación do Patrimonio Industrial denuncia que, pese a esos acuerdos, este año se llevó a cabo el derribo del parque de carbones "sin previo aviso" y considera que esta actuación vulneró el acuerdo plenario aprobado por unanimidad, al tiempo que critica la falta de información durante el proceso.

Ante la anunciada demolición de las torres de refrigeración para finales de este mes de julio, el colectivo decidió iniciar el encierro en el consistorio pontés para reclamar tres medidas concretas.

Entre sus peticiones figura acelerar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la chimenea y de su entorno protegido; elaborar de forma inmediata el estudio previo sobre el futuro de las instalaciones acordado por el pleno municipal y, en caso de no estar concluido, paralizar al menos el derribo de dos torres de refrigeración; y constituir un equipo científico multidisciplinar integrado por especialistas en patrimonio industrial, universidades y administraciones públicas.

La asociación concluye su manifiesto asegurando que sus reivindicaciones responden al cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por las instituciones y reclama "dignidad y el cumplimiento de la palabra dada".