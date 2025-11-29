Instalado el acelerador de protones del Centro de Protonterapia destinado a tratar el cáncer en Santiago de Compostela

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presencia la instalación del acelerador de protones del futuro Centro de Protonterapia - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presenciado este sábado la instalación del acelerador de protones del futuro Centro de Protonterapia destinado a tratar el cáncer en Santiago de Compostela, un centro que, tal y como ha destacado, convertirá a Galicia en la primera comunidad autónoma en ofrecer protonterapia en la sanidad públcia.

"Hoy es un día muy importante, es el principio de la última etapa. Todavía queda mucho por trabajar pero es un día muy importante, gracias a todos los que están implicados en este proyecto desde el principio", ha esgrimido Rueda.

Durante una visita a las obras de este centro, el presidente ha estado acompañado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y por el director de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega, entidad que donó esta equipación, y a la que el presidente gallego ha definido como "un aliado imprescindible".

Asimismo, ha aprovechado para explicar que este centro --cuya puesta en marcha se espera para finales del año que viene-- es el más adelantado de los nueve que se están construyendo en España, lo que convertirá a la comunidad en la primera en ofrecer este tratamiento de radioterapia de precisión a través de la sanidad pública.

En concreto, los primeros pacientes de este centro podrían empezar a recibir tratamiento entre finales de 2026 e inicios de 2027 y ha avanzado que en Galicia ya se están formando a los profesionales sanitarios que atenderán este centro.

"Todos estamos deseando que los pacientes que necesitan esta tecnología puedan tenerla. Así que confío que la finales del año que viene me los sea capaces de que esto sea una realidad", apuntó el presidente.

Cabe recordar que la inversión total del Centro de Protonterapia de Galicia superará los 60 millones de euros entre la edificación y la equipación, un presupuesto en el que están recogidos los 28 millones de euros aportados por la Fundación Amancio Ortega a la sanidad pública gallega en el marco del acuerdo para el impulso de la protonterapia en España.

Además, las obras del edificio, impulsadas por el Gobierno gallego, están cofinanciadas con fondos europeos del programa operativo Feder 2021-2027.

En este contexto, el presidente de la Xunta ha aprovechado su intervención para manifestar su agradecimiento "a todos los que están haciendo posible" este centro de protonterapia y ha destacado especialmente la labor que desarrollan los profesionales de la sanidad pública gallega.