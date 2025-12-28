El interior de Galicia vuelve a despertar bajo cero, con una mínima de -2,8 ºC en Xinzo, pero con heladas menos intensas

Archivo - Montañistas durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Galicia deja atrás las temperaturas de entre -5 ºC y -8 ºC marcadas en los últimos días en su interior y registra, en el amanecer del domingo, una mínima absoluta de -2,8 ºC en Xinzo de Limia (Ourense), próxima a las registradas en otros municipios como Lalín (Pontevedra) o Monforte (Lugo).

Los valores negativos siguen marcando las amaneceres, aunque cada vez más cerca de rebasar los cero grados. Según describe Meteogalicia, las heladas han sido nuevamente protagonistas en el interior, aunque no han sido tan intensas ni generalizadas como las del sábado.

Han sido varias las localidades que se quedaron por debajo de -2 ºC en este amanecer, además de las mencionadas. Verín (Ourense) marcó una mínima de -2,3 ºC y Portomarín (Lugo), -2,1 ºC. Todos estos valores se registraron en torno a las 08.00 y 09.00 horas.

Para el resto de la jornada, la predicción es de tiempo seco y soleado, con poco viento y temperaturas que remontarán hasta rozar o mismo superar los 15 ºC. Precisamente, en las ciudades de Vigo y Pontevedra se prevén máximas de hasta 16 ºC.