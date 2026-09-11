Intervenidos 45 kilos de productos pesqueros que no tenían etiquetado y documentación comercial en Xove

LUGO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 45 kilos de breca, jurel y sargo que eran transportados en una furgoneta en Xove y carecían de etiquetado y documentación comercial.

Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron en un servicio de control, cuando los agentes inspeccionaron una furgoneta de transporte de productos pesqueros.

Durante la inspección de la mercancía transportada y de la documentación, los agentes comprobaron la ausencia de etiquetado en diversas especies, así como la correspondiente documentación comercial que acreditase su trazabilidad y procedencia.

Ante esto, los agentes incautaron 45 kilogramos de breca, jurel y sargo. Los productos intervenidos fueron trasladados al centro Aspanane de Viveiro (Lugo), donde quedaron depositados para su correspondiente gestión.