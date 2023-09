La investidura se cuela en O Hórreo: Rueda defiende a Feijóo, a quien la oposición afea "desprecio" a Galicia

PSdeG y BNG ven al presidente "en tiempo de descuento", mientras que él alerta de cesiones a indepedentistas catalanes: "Habría que rebelarse"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo se ha colado con fuerza en el pleno del Pazo do Hórreo, donde el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha defendido al candidato y su "compromiso" con Galicia, frente a las críticas verbalizadas por Ana Pontón (BNG) y Luís Álvarez (PSOE), quienes han afeado el "desprecio" que, bajo su punto de vista, mostró el popular hacia la Comunidad.

Tras una primera intervención de Álvarez, el mandatario gallego, quien en la pasada jornada arropó a Feijóo con su presencia en el debate en el Congreso de los Diputados, ha reprochado el "desnorte" de los socialistas y ha cargado contra "el replicante que pusieron allí", en referencia a Óscar Puente, y contra sus "disparates y burradas".

Asimismo, ha reprobado que Sánchez solo esté preocupado "de la amnistía, la independencia y de los pinganillos" porque --ha ironizado-- "en España todo va muy bien", y ha contrapuesto que el líder popular abordó "los problemas de las familias". Del mismo modo, ha validado que Feijóo no mencionase expresamente los compromisos con Galicia y se limitase a manifestar que para él son conocidos, una actitud que le ha valido duras críticas de la oposición.

Y es que tanto Álvarez como Pontón --a quien Rueda llamó "señora Feijóo" por error en un momento del debate generando las risas en la Cámara-- han reprobado que Rueda esté más centrado "en Madrid que en Galicia", y que "justifique" que su jefe de filas no verbalizase los "compromisos" con la Comunidad gallega, a diferencia de con otros territorios del país.

"Y supongo que no se referiría como replicante a un diputado del PSOE. Porque yo he visto cosas ayer que no creería y no rayos C precisamente", ha agregado Álvarez, empleando una referencia a la película 'Blade Runner', protagonizada por los replicantes. Rueda ha contestado que "replicante es el que hace la réplica" y ninguna otra cosa.

Al tiempo, ha cargado de nuevo contra la "absoluta falta de respeto, no a Feijóo, sino a los españoles y a los gallegos", de poner a Puente a responder al candidato popular a la investidura, cuando este no es siquiera el portavoz del grupo parlamentario socialista . Y ha manifestado su convicción de que su jefe de filas "cumplirá" con Galicia si llega a La Moncloa.

"MÁS TIEMPO PENDIENTE DE LAS NECESIDADES DE MADRID"

Entre aplausos de los suyos, Álvarez ha respondido a Feijóo "de sustituto a sustituto" --emulando al "de ganador a ganador" con el que el exalcalde de Valladolid se dirigió a Feijóo este martes--. "Ya veo que le está afectando seriamente ser un fiel seguidor de un rey no entronizado como fue a constatar usted a Madrid. Pasa más tiempo en Madrid que en Galicia", ha espetado.

"Pasa usted más tiempo pendiente de las necesidades de Madrid que de las necesidades de Galicia. Y eso le está pasando factura a las familias", ha agregado el socialista, quien ha recordado que la situación es "un reflejo" de cuando Feijóo clamaba en campaña "Galicia, Galicia, Galicia, y por cuarta vez Galicia" y cuando tocó votar en el Congreso sobre el uso del gallego, "Galicia desapareció".

A Rueda también le ha echado en cara que "primero se riese de los pinganillos para luego decir que se acababa de reconocer un derecho", pero sobre todo que defienda "el colmo de la desfachatez" del "candidato in péctore", quien "no tuvo una sola palabra para decir cuál era su proyecto para las necesidades" de la Comunidad. "Describió todas las comunidades y su plan para ellas, menos el de Galicia", ha criticado.

Y al presidente gallego y al PPdeG los ha situado "en pánico", convencido de que manejan "datos" que apuntan a que "las cosas pintan mal". Mientras Rueda sonreía desde su escaño, Álvarez le ha indicado que "la risa es un mecanismo de defensa" y ha insistido: "su pánico a perder el gobierno le está llevando a una situación de colapso". "Mientras esté de presidente, tome el control de la Xunta e impulse medidas", ha instado.

Rueda ha reivindicado las medidas adoptadas por su Ejecutivo y se ha quejado de que "en el debate más importante que puede tener cualquier Cámara" los socialistas no se centrasen "en los problemas de las familias". Asimismo, ha insistido en que ve fuera de dudas el compromiso de Feijóo con la comunidad de la que fue presidente, y ha insistido en que él exigirá su cumplimiento gobierne quien gobierne frente a los socialistas que, se ha quejado, "defienden a Sánchez contra Galicia".

A modo de ejemplo, ha apuntado que este martes se pidió "cogobernanza" y desbloqueo de los fondos europeos. "Ni pinganillos, ni amnistías, ni independencia, queremos fondos europeos para crear trabajo. Eso es lo que importa a las familias", ha proclamado Rueda, quien también ha apuntado que se habló del "colapso" de los trenes, de dependencia o de sanidad. Pero ha sugerido que los socialistas "no les interesa" y que estarán "avergonzados" no solo "por los disparates o burradas" de Puente, sino porque "nada de lo que dijo tiene conexión" con la comunidad.

"HABRÍA QUE REBELARSE"

Por su parte, en una pregunta sobre el alza de precios, Pontón ha acusado a Rueda de "arrastrar los pies ante la crisis" mientras "se pasea por Madrid. "Lo vimos el domingo de figurante en el mitin del PP y también aplaudiendo a Feijóo en el Congreso mientras se comprometía con todas las comunidades del Estado y despreciaba a Galicia", ha reprobado.

"Hoy no solo lo aplaude, sino que lo justifica. Es usted un presidente accidental, irrelevante desde el punto de vista político, incluso para Feijóo y los suyos. Y es un presidente sumiso a Madrid que llegó al extremo de votar en contra del gallego porque le manda el PP de Madrid", ha agregado la dirigente nacionalista, quien también le ha afeado presidir un gobierno "insensible" con la ciudadanía.

Rueda ha replicado que Pontón estaba este martes "muy preocupada" por dónde estaba él enviando tuits "desde alguna parte". "Porque en su escaño estuvo poco, teniendo en cuenta que lleva 20 años con la única obligación de ser diputada de la oposición, eso sí que me parece especialmente grave", ha contraatacado el dirigente gallego, antes de aprovechar el debate para anunciar la reactivación del bono comercio.

Pontón ha replicado que estaba en el Parlamento cumpliendo con sus obligaciones de diputada mientras Rueda estaba "aplaudiendo el desprecio de Feijóo a Madrid". "Vengo aquí a hablar de la crisis de precios y usted me habla de Cataluña, y de Feijóo, en vez de decirnos qué va a hacer para ayudar a las familias". "Está obsesionado con Madrid y trabaja para defender los intereses del PP.

Y sigue obsesionado con ser útil a Feijóo", ha añadido, ante un Rueda que ve "en tiempo de descuento" e intentando "tapar desesperadamente" lo que va a pasar cuando convoque las gallegas: "Que este país va a apostar por un cambio".

"Su único diputado en el Congreso (Néstor Rego) dijo que los compromisos de Feijóo no eran creíbles. ¿Entonces hubo compromisos o no? ¿Son creíbles o no?", ha preguntado Rueda, quien ha interpelado por error a la "señora Feijóo". "Perdón, señora Pontón, es que hablan tanto de Feijóo, que nos transmite su obsesión", ha justifico, riéndose él mismo de su lapsus.

Y se ha reafirmado en que "más que nunca" hay que estar pendiente en Madrid con el foco en la investidura. No en vano, ha insistido en que se dice "descaradamente" que una autonomía "se va a llevar medio billón que sería para todos". "Habría que rebelarse por todo ese dinero que habría que repartir en condiciones de igualdad, de equidad entre todas las comunidades. Y que van a ir a una sola para pagar una investidura. Pero ustedes aplauden con las orejas", ha lamentado, convencido en todo caso, de que la ciudadanía "observa" y tomará nota ante las autonómicas.