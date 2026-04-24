Investigado un varón por conducción temeraria en una concentración de vehículos en A Laracha (A Coruña)

Investigado un conductor y más de 30 personas denunciadas en una concentración de coches en A Laracha, donde se hacían 'trompos', derrapes, y otras maniobras peligrosas para la seguridad vial. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor por un delito de conducción temeraria en una concentración de vehículos que tuvo lugar en A Laracha (A Coruña).

Según han informado fuentes de la Comandancia, el subsector de Tráfico, con la colaboración del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) ha desarrollado diversos dispositivos de vigilancia y control en un polígono industrial de A Laracha, "con el objetivo de prevenir conductas de riesgo contra la seguridad vial".

Las actuaciones se pusieron en marchar después de haber detectado en redes sociales y aplicaciones de mensajería la publicación de convocatorias para realizar concentraciones masivas de vehículos. El GIAT monitorizó esas actividades desde finales de febrero y constató la organización de eventos destinados a la realización de conductos peligrosas en la vía pública.

Los participantes realizaban maniobras de alto riesgo consistentes en competiciones de velocidad, aceleraciones bruscas con pérdida de tracción (conocidas técnicamente como 'burn-out') y derrapes controlados ('drift'). Estas, ejecutadas en presencia de numeroso público, "generaban un peligro grave e inminente para la integridad física de los asistentes".

El operativo contó con el apoyo técnico del Equipo PEGASO, que desplegó aeronaves no tripuladas (drones) para la observación y grabación de pruebas desde el aire. Este dispositivo fue coordinado de forma simultánea con patrullas uniformadas y vehículos camuflados en tierra para asegurar la identificación de los infractores.

Tras el análisis de las evidencias obtenidas, los agentes identificaron a un conductor que, tras realizar maniobras circulares bruscas (tipo 'spin'), perdió el control del vehículo e impactó contra el bordillo en una zona con alta densidad de espectadores, sin que se registrasen daños de gravedad.

Además de esta identificación e investigación penal, se formularon más de 30 denuncias administrativas por diversas infracciones a la normativa de seguridad vial y ordenación del tráfico.