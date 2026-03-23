Investigan a un conductor en Ourense que se dio a la fuga tras provocar un accidente

OURENSE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo que provocó un accidente entre dos turismos en la autovía AG-31 (A-52 Celanova) en el que resultaron heridas cuatro personas y se dio a la fuga.

Según ha detallado el Instituto Armado, el accidente se produjo sobre las 23.45 horas del pasado 15 de marzo. La central operativa de la Guardia Civil de Ourense recibió una llamada procedente del 112 en la que se alertaba de una colisión por alcance en este punto.

El conductor del coche que había provocado el alcance huyó a pie por un monte aledaño y dejó a ambos turismos siniestrados en el lugar con cuantiosos daños materiales.

Hasta el punto se desplazaron patrullas y equipos de las unidades de investigación del subsector de tráfico y, tras diversas indagaciones, uno de los agentes del Grupo de investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) localizó, pasadas dos horas, al conductor fugado, escondido y bajo el efecto de bebidas alcohólicas.

Al ser requerido para someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas, el varón se negó a realizarlas, por lo que los agentes procedieron a abrir una investigación contra él por negarse a someterse a las pruebas estando implicado en un siniestro y por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.