Investigan un intento de atraco en una librería en Sanxenxo (Pontevedra)

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un intento de atraco en una librería en lugar de A Revolta, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Según han detallado fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron a las 10.00 horas de este miércoles cuando una persona disfrazada y con un arma en la mano --investigan si era real o simulada-- entró en el establecimiento.

El presunto atracador, tras forcejear con el dueño, abandonó la librería sin llevarse nada. La Guardia Civil investiga los hechos.