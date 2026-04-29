Investigan la muerte de un joven de 18 años en Pontevedra tras ser hallado en un río después de discutir con otro varón

VIGO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años de edad falleció en la tarde de este pasado martes en Pontevedra tras ser hallado herido grave en un río después de supuestamente discutir con otro varón, menor de edad.

Los hechos tuvieron lugar en el río de Os Gafos a su paso por la calle Rosalía de Castro y varios particulares alertaron al 112 Galicia minutos antes de las 20.00 horas.

Estas personas solicitaban asistencia sanitaria para el hombre, que había sido rescatado del río. También hablaban de que previamente se había producido una pelea en la zona.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Europa Press han explicado que los servicios sanitarios trataron de reanimar al varón en varias ocasiones, siendo trasladado a un centro hospitalario. Sin embargo, nada se pudo hacer por salvarle la vida.

Las mismas fuentes han subrayado que no se ha detenido por ahora a ninguna persona por este incidente, aunque sí se ha identificado a un menor, que estaba con el joven en el momento de los hechos y que habría reconocido que habían discutido minutos antes.

La Policía Nacional investiga el suceso y analiza las cámaras de seguridad de la zona, a la espera de la autopsia para conocer lo ocurrido, ya que otros testigos hablaban de una posible pelea previa. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis.