Investigan un posible homicidio en A Coruña de un hombre encontrado muerto la pasada semana en su domicilio de Os Mallos

Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 20 abril 2026 10:26
Seguir en

   A CORUÑA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional investiga como un posible homicidio la muerte de un hombre encontrado muerto el pasado martes, 14 de abril, en su domicilio de la avenida de Os Mallos.

   Según informan fuentes próximas a la investigación a Europa Press, por el momento no hay ningún detenido por este supuesto crimen. Investiga la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta.

   Según adelanta el Ideal Gallego, la víctima era un hombre de origen marroquí, un treintañero camarero de profesión.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado