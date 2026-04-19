¿Se Puede Hacer Arroz Y Pasta En El Airfryer? Cómo Hacerlo En Poco Tiempo Y Sin Ensuciar Nada - MARC PELL - UNSPLASH

MADRID 19 Abr (EUROPA PRESS)

Es habitual escuchar a algún familiar o conocido asegurar que la freidora de aire (o airfryer) es uno de los mejores inventos modernos de la cocina. Aunque no esté exento de debate, este pequeño electrodoméstico ha ganado terreno y popularidad por su facilidad de uso y por ofrecer resultados más saludables en comparación con frituras tradicionales.

Especialmente para aquellos con rutinas aceleradas y poco tiempo en casa, cocinar puede convertirse en una tarea estresante y lenta. Una solución que podría aliviar el agobio del día a día puede estar en una serie de trucos que pueden facilitar el proceso de cocina y ahorrar tiempo.

CÓMO HACER PASTA O ARROZ SIN ENSUCIAR PLATOS

La pasta y el arroz son especialmente populares entre aquellos que hacen "meal prepping" (preparan varias comidas a la vez para comerlas durante la semana) por ser fáciles de preparar y calentar. Sin embargo, empiezan a surgir problemas cuando estos se pegan al recipiente o cuando se amontonan los platos y cazos en el fregadero.

Por ello, el equipo de la start-up española dedicada a la comida saludable Myrealfood sugiere utilizar la freidora de aire para hacer estos alimentos directamente en el plato del que se va a comer. Esto permite que se ahorre tiempo cocinando y limpiando, además de conseguir que el alimento esté en su punto.

Para el arroz, se añade una taza de grano en un bol y se añade dos tazas de agua. Después, se pone durante 12 minutos a 200 grados centígrados. Finalmente, se saca de la freidora con un trapo para no quemarse y el arroz estará en su punto.

En el caso de la pasta, se incorpora un vaso de pasta y otro de agua en un bol y se introduce en la freidora de aire a 200 grados centígrados durante 12 minutos. Sin embargo, cabe remarcar que este tiempo puede verse modificado dependiendo del tipo de pasta que se esté utilizando.

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CÓMO HACER UNA PATATA COCIDA EN 6 MINUTOS

Aunque su principal función es freír la comida con aire caliente, este electrodoméstico también puede cocer una patata en poco tiempo para añadirla a un plato como guarnición. Primero, se lava para retirar cualquier residuo y se pincha varias veces con un tenedor para permitir la salida de vapor.

Después, sin pelarla, se envuelve en papel de cocina y se moja. Finalmente, se introduce en la freidora y se cocina a 180 grados centígrados durante seis minutos, de acuerdo con el equipo de Myrealfood. En el caso de que la patata sea especialmente grande, se tendrá que cocinar durante más tiempo.