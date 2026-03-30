Investigan al presidente de una comunidad de vecinos de O Grove por irregularidades en las cuentas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de O Grove investiga a un hombre, de 33 años, como presunto autor de un delito de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal tras estafar más de 45.000 euros a la administración de propietarios.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron en 2025 cuando la propiedad de vecinos de un edificio interpuso una denuncia al detectar irregularidades en las cuentas.

Durante la investigación, los agentes esclarecieron que el investigado se prevalecía del cargo de presidente den la comunidad de propietarios para realizar supuestas obras de mantenimiento que nunca se llegaron a ejecutar, pero sí se abonaban por la comunidad.

Así, el ahora investigado usaba facturas de empresas que realizaban trabajos contratados para él mismo y las falsificaba, de tal modo que pasaban a ser trabajos realizados para la comunidad de vecinos.

De esta forma, los propietarios abonaban la el importe de la factura por unos trabajos que nunca se realizaron para la vecindad. Estos hechos causaron "graves perjuicios económicos" a la Comunidad de Propietarios y a su administración.

También investigan una supuesta caída de un familiar de ésta persona en el residencial a la cual tuvieron que practicarle diversas intervenciones bucodentales por una cantidad de más de 6.000 euros abonadas por la comunidad y no quedando acreditado que se hubiese producido la caída en el residencial.

La totalidad económica estafada a la administración de propietarios asciende a más de 45.000 euros. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Guardia de Cambados, donde tendrá que comparecer el ahora investigado cuando sea requerido.

La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta más investigados.