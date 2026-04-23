Iria Carreira (BNG), sobre los informes de Contas: "Ratifica el deterioro sistemático de la sanidad gallega"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Iria Carreira ha señalado que los informes publicados este jueves por el Consello de Contas "ratifican" lo denunciado por su formación "desde hace años": "el deterioro sistemático y programado de la sanidad pública por las políticas del Partido Popular".

El informe sobre la situación de la atención primaria señala que Galicia destina a la atención primaria un 12% del presupuesto, menos que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 25%, y menos que el conjunto del país, un 14%.

La nacionalista se hace eco de esta conclusión y remarca además otras como que un tercio de las plazas existentes en este servicio estén vacantes o que el 40% de los ayuntamientos gallegos no tengan pediatra. "O que se estén incrementando de forma alarmante y preocupante las listas de espera para poder tener una cita con tu médico de cabecera", destaca.

Ante estas revelaciones, instan a la Xunta a "dar marcha atrás" y a "rectificar" y cambiar su modelo sanitario, con una apuesta "real" por la sanidad pública.

Piden que incremente el presupuesto destinado a atención primaria hasta llegar al 25%, tal y como recomienda la OMS y que ponga en marcha un plan de ordenación de recursos humanos "con personal suficiente para dar respuestas a las necesidades de la población".

"Que deje, de una vez por todas, de utilizar el dinero de todos los gallegos para engordar el negocio de la sanidad privada", concluye.