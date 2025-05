Israel dice que las relaciones con España "no están rotas" pese a "muchas diferencias": "Las puertas aún están abiertas"

El encargado de Negocios de la Embajada de Israel y embajador en funciones, Dan Poraz, en un encuentro con la prensa en un hotel de Santiago de Compostela - EUROPA PRESS

El embajador en funciones afirma que la invasión de Gaza puede terminar "mañana" si Hamás entrega a los rehenes y deja de tener poder militar y de gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El encargado de Negocios de la Embajada de Israel, Dan Poraz, asegura que las relaciones con España "no están rotas", aunque reconoce que no pasan por su "mejor momento". "Las puertas todavía están abiertas", afirma.

En un desayuno informativo en un hotel de Santiago de Compostela, Poraz --que ejerce de embajador en funciones debido a que Israel lleva un año sin este cargo en Madrid después de que su representante en España, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas en mayo de 2024 a raíz del reconocimiento del Estado palestino-- señala que las relaciones están "lejos de estar rotas", "pero sí hay muchas diferencias".

En un encuentro con la prensa, con miembros de seguridad apostados en la puerta de entrada a la sala del desayuno, ha explicado que se mantiene un "diálogo constante" entre Israel y España "en niveles de funcionarios", además de recordar que hubo una reunión "no hace mucho tiempo en Alemania" del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo israelí, Gideon Sa'ar.

Considera que una de las "claves" es que en España se percibe como "una guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza", pero los israelíes lo viven como un "conflicto regional con varios frentes", en el cual Gaza es "solo uno" de las partes desde las que se ataca a Israel. "Creemos que el problema es que el Gobierno español no entiende los desafíos a los que estamos enfrentados", subraya.

El responsable de Negocios de la Embajada de Israel en España incide en que estas "relaciones bilaterales han vivido momentos mejores", por lo que espera que "mejoren". "Creo que el Gobierno español no entiende los desafíos a los que nos enfrentamos. Es dificil entender por qué nos estan presionando a nosotros y no a Hamás", apunta. "La clave para terminar esta guerra es presionar a Hamás, no a Israel", zanja.

Y es que Dan Poraz responsabiliza a Hamás de lo ocurrido por su "ataque genocida" del 7 de octubre de 2023. Lo incluye en el marco de un plan contra Israel atacado por diferentes frentes hasta su "destrucción total". Todo ello con Irán como "cabeza de la serpiente" del "eje del mal".

En lo tocante a la relación comercial tras los anuncios de anulación de contratos de compra de armamento, el responsable de Comercio lamenta que esa decisión de España "desgraciadamente es contra el interés español", con un "daño" en seguridad. "Me imagino que la Guardia Civil necesita sus balas y pistolas", resume.

Igualmente, valora que Israel tiene en España "muchos amigos", entre lo que identifica el apoyo en la votación popular en Eurovisión. Arremete contra RTVE, pues define como "una vergüenza" emitir en pantalla "un mensaje político antisreali".

LA INVASIÓN PUEDE TERMINAR "MAÑANA"

En lo tocante a la invasión israelí de Gaza, Poraz sostiene que "podría terminar mañana por la mañana" si Hamás "acepta liberar los 58 hombres y mujeres que siguen reteniendo en sus túneles en Gaza", así como si se cumple otra condición: "Garantizar que Hamás no tendrá ningún tipo de poder en Gaza cuando la guerra termine, ni capacidad militar ni de gobierno".

Remarca que "esta guerra tiene que terminar lo antes posible" tras "un precio insoportable", según dice, por 900 soldados israelís fallecidos, al mismo tiempo que "la situación en Gaza es grave". "No somos indiferentes a este sufrimiento y a este dolor", resalta.

Acusa a Hamás de que "sigue y siempre seguirá comprometido con la destrucción de Israel", lo que para "los europeos es difícil de entender", por lo que deja claro que "esa organización terrorista" no pueden tener "ningún" poder.

Cuenta que Hamás mantiene 58 rehenes secuestrados, aunque cifra "entre 20 y 23" las personas cautivas que siguen vivas. "No creo que haya país en el mundo", asevera, "incluso el Gobierno español", que acepte "renunciar a sus ciudadanos secuestrados en su casa en pijama".

Preguntado sobre las cifras que ofrecen los palestinos de que van más de 50.000 muertos desde la ofensiva israelí, Poraz ha dicho que "el número de muertes tiene una única fuente, el ministro de Sanidad de Hamás". "No tenemos datos para contradecir porque simplemente no sabemos", alega. Eso sí, sostiene que unos 20.000 de los fallecidos eran "soldados" de Hamás.

¿NUEVO ALTO AL FUEGO?

El embajador en funciones expresa que "siguen las negociaciones" para un alto al fuego próximamente. Pone el foco en que Hamás "está más débil".

Relata que hubo un alto al fuego entre el 19 de enero y el 18 de marzo, un periodo en el que entró ayuda humanitaria "sin limitación". Y responsabiliza a Hamás de que esa tregua se rompiese.

"Israel no tiene ningún interés en crear una crisis humanitaria en Gaza", incide. Añade que se ha implementado un nuevo sistema de reparto de ayuda humanitaria que "mejorará en próximos días para alcanzar niveles suficientes de distribución".

Sobre cómo prevé el futuro en Gaza cuando termine el conflicto, Poraz aboga por "una administración multiárabe que controlara Gaza como gobierno de ínterin". Para Israel sería "inaceptable" que Hamás siguiese gobernando, puesto que "sería solo cuestión de tiempo hasta la próxima vez" para otro atentado.

DISTANCIAMIENTO CON PAÍSES AMIGOS

Cuestionado sobre un distanciamiento en los últimos días de países tradicionalmente aliados de Israel, como Alemania o Estados Unidos, lo enmarca en una "crítica entre amigos".

"Estamos escuchando las voces de nuestros amigos", resalta sobre una situación en Gaza que "es grave", pero apostilla: "Al fin y al cabo nosotros tendremos que vivir en nuestra realidad, no los alemanes ni los americanos, que no comprenden nuestros problemas, riesgos y amenazas". "Por eso no estamos de acuerdo en todo", afirma.

ESCENARIO INTERNO ISRAELÍ

A preguntas acerca de las críticas internas de la sociedad israelí a la invasión, Poraz lo enmarca en una sociedad "polarizada" y apunta que las manifestaciones que se han producido forman parte de una democracia, cuestión que contrapone con que le llama la atención el "coraje" de palestinos que se han manifestado en la Franja en los últimos días contra Hamás.

Sobre la presencia de ministros radicales ultraortodoxos en el Gobierno de Benjamin Netanyahu, manifiesta que el Ejecutivo "tiene muchas voces" por ser una coalición de partidos y hay "opiniones diferentes", pero cuando se habla de política exterior "solo el presidente" y el ministro de Exteriores tienen autoridad. También se refiere a que ha habido declaraciones de ministros españoles "muy graves" y "muy radicales".

Cree que "Hamás no puede ganar victorias en el campo de batalla", pero "sí puede ganar muchas victorias en la opinión publica" a través de "difundir falsas noticias, 'fake news' y mentiras".

"EL MAYOR FALLO EN LA HISTORIA DE ISRAEL"

Asimismo, Dan Poraz considera los atentados del 7 de octubre de 2023 como "el mayor fallo en la historia de Israel", "un fallo militar", "de inteligencia por no saber antes" y también "un fallo político del gobierno por no entender la amenaza que significa Hamás". "Nadie pensó que esto podía ocurrir", sentencia.

Recuerda que "toda la cúpula militar y servicios de inteligencia han dimitido" por este motivo, si bien reconoce que no ha pasado lo mismo con el Gobierno, lo que "provoca mucha polémica en Israel", ya que "mucha gente" cree que el Gobierno de Netanyahu "tiene responsabilidad". Expresa que se va a investigar lo sucedido.

Además, reconoce que "por supuesto fue un error" que Catar financiase a Hamás "con el permiso israelí".

Finalmente, ante quejas de los periodistas por la negativa de Israel a permitir la entrada de reporteros, Poraz lo ha justificado en que "casi toda la Franja es zona de combate" y se debe a "temas de seguridad".