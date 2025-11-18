Jacobo Porteiro presenta su candidatura de "consenso" al Rectorado para "reimaginar" y "modernizar" la UVigo

Jacobo Porteiro en la presentación de su candidatura a rector de la UVigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático en el área de Máquinas y Motores Térmicos en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, Jacobo Porteiro, ha presentado este martes su candidatura de "consenso" al Rectorado de la Universidade de Vigo (UVigo) para "reimaginar" y "modernizar" la institución.

Precisamente su proyecto se denomina 'ConSenso' y busca "una renovación institucional valiente, audaz y construida desde el amplio acuerdo de toda la comunidad universitaria".

Para él, la universidad vive un momento "decisivo" al enfrentarse a un reto "importante" como es la jubilación de decenas de profesores y la caída de la natalidad en Galicia. Por ello, ha destacado la importancia de trabajar para seguir llenando las aulas.

Tras poner en valor también las candidaturas de Belén Rubio y Carmen García Mateo al Rectorado, Porteiro ha considerado que la de él es "diferente, más moderna, con otro enfoque".

"No podemos seguir mirando por el retrovisor", ha subrayado, para apostillar que no se trata de una candidatura "individual", sino que es un "grupo" que busca ser "más dialogante y transparente". Después de reconocer que "no será fácil", se ha mostrado esperanzado en poder lograrlo gracias a "hablar y escuchar" para "reimaginar" la UVigo.

FACULTAD DE MEDICINA

Durante la rueda de prensa, Jacobo Porteiro ha sido preguntado por su posición sobre el grado de Medicina, después de que las tres universidades llegasen a un acuerdo para descentralizar estos estudios.

Él ha celebrado este pacto que "llevó mucho tiempo" y es algo "histórico". "Siempre me he manifestado públicamente en que aspiraba a tener la titulación de Medicina en la UVigo. No renuncio a eso igual que no renuncia la Universidade de A Coruña", ha dicho.

Sin embargo, ha dicho que el acuerdo es "muy razonable" porque permite a las universidades desarrollar capacidades docentes en el ámbito de esta titulación y es "un muy buen paso" de cara a un futuro a medio plazo en el que la UVigo aspira a tener facultad propia. "Nos movemos en la dirección apropiada", ha insistido.

Ahora, a su juicio, dependerá de las garantías que se establezcan para que se cumpla ese acuerdo de si la UVigo debe pausar la petición de una facultad propia o seguir trabajando para tenerla por si no se cumplen los plazos.