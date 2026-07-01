Jácome denuncia un "lawfare" ante "constantes denuncias sin base" tras el archivo de la causa por presunta prevaricación

Archivo - El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acompañado de su abogado y de la concejala de Dinamización y Política Social, Noa Rouco, a la salida del juzgado después de haber sido citado a declarar - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha denunciado un "lawfare" o "guerra jurídica" contra su gestión de gobierno, ante "constantes denuncias sin base", tras el reciente archivo de la causa que lo investigaba por un presunto delito de prevaricación por no solicitar la compatibilidad para compaginar el cargo y sus actividades privadas.

Así lo ha trasladado este miércoles a través de un comunicado, en el que ha lamentado un mandato --desde que asumió la Alcaldía en el año 2019-- que "suma a día de hoy un total de 17 denuncias penales" contra el regidor "que fueron archivadas por los tribunales". "Son denuncias mediáticas", ha afeado.

Todo ello, después de que el pasado viernes la Audiencia Provincial de Ourense archivase la causa que investigaba a Gonzalo Pérez Jácome por un presunto delito continuado de prevaricación --y para el que Fiscalía solicitaba la pena de nueve años de inhabilitación-- al considerar que el supuesto "resultaría propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido".

"DENUNCIAS SIN BASE"

Asimismo, Pérez Jácome ha recalcado que quedan "únicamente tres causas pendientes de resolución" --sumando, según sus datos, un total de 20 demandas-- y que estas son "denuncias sin recorrido, en donde el alcalde no tiene responsabilidad".

Así, el regidor de Ourense ha criticado una "presentación constante de denuncias sin base", asegurando que "en ninguna de ellas se demostró ningún delito ni irregularidad". "Hay gente que utiliza de forma sistemática la vía judicial para promocionarse públicamente o políticamente a costa de la Alcaldía", ha añadido.