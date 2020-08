Jácome, "tranquilo" tras ser denunciado ante Fiscalía, mantiene "intacto" su compromiso de "seguir luchando" por Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. - ONCE - Archivo

Traslada su respeto por la decisión del edil de Cultura, en el bando de los críticos, de renunciar

OURENSE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se ha pronunciado este viernes, después de trascender que cinco de sus concejales entregaron en la pasada jornada un escrito de denuncia contra él en Fiscalía, en el que traslada su "tranquilidad" y afirma que, pese a la crisis abierta en su gobierno, mantiene "intacto" su compromiso de "seguir luchando" por la ciudad.

De hecho, en el propio comunicado remitido a los medios, Jácome asegura que fue uno de los concejales críticos, Miguel Caride, el que le comunicó este mismo viernes que en la pasada jornada, "a las 10 de la mañana", habían entregado dicho escrito en la Fiscalía.

"Mi sorpresa fue total porque 90 minutos más tarde se celebró una reunión de Democracia Ourensana, con los siete concejales (entre ellos, los cinco que entregaron el escrito ante la Fiscalía), para aclarar la situación interna del grupo político", indica Jácome.

"¿Cómo se puede acudir a una reunión a oír las explicaciones pertinentes, pero acudir antes a denunciar? Este hecho demuestra que algunos concejales (me consta que no todos), no tenían ningún interés real en conocer ninguna explicación por mi parte, porque ya habían tomado una decisión previa, y ya antes de la reunión la habían llevado a la práctica presentando el escrito ante el fiscal", añade.

Asimismo, apunta que este viernes, "minutos más tarde" de recibir la comunicación de Miguel Caride, recibió una llamada del concejal Mario González en la que le trasladaba su dimisión como edil.

JÁCOME, "INCREDULIDAD" Y "TRANQUILIDAD"

El alcalde ha reconocido su "incredulidad" ante los hechos, pero ha trasladado a la ciudadanía su "absoluta tranquilidad" sobre cualquier actuación que pueda acometer la Fiscalía en relación a su persona o gestión.

Sostiene que "los rumores que han circulado estos días tienen fundamento cero". "Soy consciente de la legalidad de todos mis actos. Entiendo que será una de las muchas denuncias que se han hecho sobre mí, que han sido archivadas, si es que llegan a investigarse", ha defendido.

"RESPETO" POR MARIO GONZÁLEZ

Asimismo, el regidor subraya que, a su modo de ver, "cuando algún concejal no confía en su alcalde hasta el punto de instar a Fiscalía, lo normal es que ese concejal presente su dimisión y abandone el Ayuntamiento".

En este sentido, ha transmitido todo su "respeto y consideración" por la dimisión del concejal Mario González y su decisión tomada, "absolutamente coherente y respetable", al tiempo que le agradece su labor al frente de Cultura.

Finalmente, transmite un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Ourense y ratifica que mantiene "intacto" su compromiso de "seguir luchando por la ciudad".