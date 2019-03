Jefes de servicio del área sanitaria de Vigo abandonan la reunión con la Xunta

Publicado 06/03/2019 22:09:03 CET

Almuiña calcula que "un 20 o 30%" de los 17,3 millones para Atención Primaria serán destinados al área sanitaria de Vigo

VIGO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reunión prevista para este miércoles entre la Xunta y los jefes de servicio de Atención Primaria de Vigo para abordar el nuevo modelo propuesto por la Administración autonómica no ha podido desbloquear la situación debido a que los trabajadores han considerado que la comunicación no era la deseada y han decidido no participar. Mientras, la Consellería de Sanidade ha avanzado que se aplicarán medidas solicitadas coincidentes con demandas de profesionales de otras áreas.

"Los interlocutores no eran los que queríamos", ha afirmado uno de los de los empleados públicos asistentes a la salida de la reunión fijada en la ciudad olívica con los altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Así, finalmente, la negociación con los jefes de servicio del área de Vigo, que el pasado mes de diciembre presentaron su dimisión, no ha tenido lugar.

Posteriormente, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha explicado que ambas partes han acordado "volver a hablar", aunque ha reconocido que no se ha acordado una fecha para ello. Además, ha incidido en la conveniencia de la propuesta de la Xunta, que incluye un presupuesto de 17,3 millones de euros que se destinará, a lo largo de dos años, a "infraestructuras", "equipamiento" y arquitectura informática.

En este sentido, preguntado por los medios, ha detallado que "un 20 o 30 por ciento" del importe total se adjudicará al área sanitaria de Vigo, ya que la distribución de los recursos se hará de acuerdo con el volumen poblacional y la antigüedad de los centros.

NUEVO MODELO

Asimismo, el conselleiro de Sanidade ha insistido en que el departamento que dirige sigue "abierto" a la recepción de las aportaciones de los profesionales que, según ha considerado, son necesarias para diseñar el nuevo modelo, basado en el aplicado en el País Vasco.

Preguntado por el rechazo del colectivo Precarias Atención Primaria al nuevo contrato de continuidad propuesto por la Xunta, Almuiña ha subrayado que los trabajadores tienen la posibilidad de escoger si aceptarlo o no, aunque ha incidido en los beneficios que conlleva para los empleados sanitarios.

Además, ha incidido en la importancia de la "colaboración" de los profesionales para acotar aspectos propuestos por los trabajadores, "como la zonificación", y ha recalcado que "nadie" ha estado en contra de iniciativas como el incremento de las plazas de Médico Interno Residente (MIR) y la ampliación de la edad de jubilación. Almuiña ha defendido, por tanto, que se deben dejar las diferencias "en el camino" para "construir" un nuevo modelo mediante el "esfuerzo de todos".