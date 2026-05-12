Jefes de Urgencias de Galicia denuncian "maltrato" y que Sanidade "bloquea" contratar profesionales para sus servicios

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los coordinadores de los servicios hospitalarios de urgencias en Galicia han emitido un comunicado en el que señalan que se sienten "discriminados" y "maltratados", y denuncian el "bloqueo" de contratación de profesionales para sus servicios por parte de las gerencias de las áreas sanitarias, al "estar intervenidas por la Consellería de Sanidade", que "fiscaliza y la autoriza o no".

En total, son una decena de responsables de servicios de urgencias hospitalarios (SUH) los que suscriben un comunicado en el que se afea "la falta de respuesta y nulos avances" por parte del departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño pese a los "reiterados avisos y solicitudes de solución a los problemas acuciantes" que, sostienen, padecen en su labor diaria.

Dificultades que, avisan, "afectan directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial" prestada en urgencias. Por ello, "siempre desde la lealtad institucional", se quejan de que la "voluntariedad" para la "realización de la atención continuada, prolongaciones o coberturas estaba instaurada en Galicia para los facultativos de atención Primaria y "acaba de ser negociada" para el resto de servicios hospitalarios "volviendo a dejar al margen" los de urgencias.

"No podemos permitir, que los verdaderos garantes de la accesibilidad y de la equidad del sistema sanitario público, volvamos a ser discriminados. Aquellos que están siempre, principal puerta de entrada para la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que ha quedado demostrada de una manera más evidente en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 vuelvan a ser maltratados", avisan.

No en vano, alertan de que "en estos momentos se ha bloqueado la contratación de profesionales" para sus servicios por parte de las gerencias de las áreas sanitarias, al estar "intervenidas por la Consellería de Sanidade", que "fiscaliza y autoriza o no esa contratación".

"Justo en los meses de estivales cuando la demanda en muchos SUH aumenta de manera exponencial por el efecto de atracción vacacional que ejerce la comunidad, que hace que algunos servicios lleguen casi a duplicar sus asistencias diarias", agregan.

EQUIPARAR SUS CONDICIONES A LAS DE PRIMARIA

Además de que la capacidad de los servicios para contratar "ha disminuido", los coordinadores de Urgencias también ponen el acento en que los trabajadores de sus servicios se hallan "en inferioridad" debido "a las condiciones económicas y laborales" logradas por sus compañeros de Atención Primaria.

Afirman que se alegran de la mejora en cuestión, pero reclaman que sean "equiparadas" para los profesionales que trabajen en los servicios de urgencias.

PROBLEMAS DE SEGURIDAD CLÍNICA

En el comunicado también se incide en que, "desde hace 15 años se están solicitando herramientas informáticas para asegurar la trazabilidad" dentro de los servicios de urgencias, y avisan de que "su no existencia implica un problema grave de seguridad clínica y de riesgo para la calidad asistencial".

"Un trabajo a demanda en el que en algún momento pueden encontrarse más de 200 pacientes dentro del servicio hace obligado disponer de un sistema de trazabilidad robusto y de contrastada fiabilidad, la probabilidad de confusiones y errores es elevada como se recoge ampliamente en la literatura médica. Se han reclamado en múltiples ocasiones y foros, pero a día de hoy seguimos sin disponer de ellas", argumentan los coordinadores de Urgencias.

Por otro lado, se quejan de que las herramientas informáticas que se desarrollan para la organización se hacen sin contar con ellos. "Un claro ejemplo es IANUS 5, la nueva historia clínica electrónica, que si se implantase en el Sergas en estos momentos, llevaría a un bloqueo inmediato de los SUH ya que no está pensada para la atención urgente hospitalaria", han apuntado.

SITUACIÓN "DRAMÁTICA" EN OURENSE

Especial hincapié se hace en la situación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) --la coordinadora del área, Beatriz Martínez, no suscribe un comunicado que sí secundan el resto de jefes de Urgencias de los principales hospitales de la comunidad--.

"En estos momentos la situación es dramática, disponiendo tan solo del 40% de los facultativos necesarios, exhaustos desde hace muchos meses, intentando mantener a flote ese servicio y la atención urgente del área", se apunta.

"¿Alguno de ustedes se ha parado a pensar en lo que ocurriría si ese servicio de urgencias finalmente cierra? ¿Adónde acudirían cuando tuviesen un infarto, una parada cardíaca, un ictus? ¿Cuál sería el recurso al que irían solicitando ayuda? Esto lo único que refleja es la nefasta gestión de la gerencia de esa área sanitaria y la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria por haber llegado a esta situación", alerta.

Ante esta coyuntura, los profesionales de Urgencias de Galicia proclaman que es "el momento de que todos, sin excepción, arrimen el hombro", al considerar una obligación "compartida" la de "salvar" este servicio en la comunidad.