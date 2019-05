Jesús Vázquez (PP) "no ve posible" un pacto con DO y da por hecho la Alcaldía de Ourense para el PSdeG

Publicado 27/05/2019 14:32:15 CET

Descarta dimitir al reivindicar el apoyo de Feijóo y "entender" el respaldo de Baltar

OURENSE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones del PP en Ourense, Jesús Vázquez, ha asegurado este lunes que "no ve posible" un pacto con Democracia Ourensana y da por hecho la Alcaldía para Rafael Rodríguez Villarino (PSdeG).

Cuestionado por la posibilidad de sumar los 9 concejales del PP a los 7 de DO, con lo que se alcanzaría la mayoría absoluta, el actual regidor ha manifestado que "Jácome no va a apoyar al PP". A su vez, se ha remitido a "lo ocurrido a lo largo de los últimos cuatro años" para dar a entender que, como líder del PP a nivel local, tampoco valora un acuerdo con DO porque "supondría volver atrás en la ciudad".

De tal forma, ha apuntado a que "a Villarino las cuentas le salen para gobernar en minoría". Jesús Vázquez incluso ha visto "posible el escenario de que el PSOE pacte con DO ", lo cual le daría al PSOE la mayoría absoluta.

Entiende que "la oferta" de DO "puede pasar por compartir gobierno", pero espera que "desde el PSOE no hagan este tipo de cuestiones". "Las sillas no pueden tener un precio personal y esa situación sería terrible para la ciudad", ha indicado.

OFRECE DIÁLOGO CON EL PSOE

Preguntado sobre si votará a favor de que Villarino sea alcalde de Ourense ha respondido que, "evidentemente, su papel es favorecer la gobernabilidad de la ciudad".

El actual alcalde en funciones ha recalcado que él apuesta "realmente por gobierno de mayoría". "Contemplamos todo lo que sea fruto de gobierno para esta ciudad, incluso poder llegar a un diálogo con el PSOE como así le he trasladado está mañana a Villarino", ha afiramdo.

Jesús Vázquez ha indicado que "no se trata de favorecer o no al PsdeG para gobernar", sino que él "no tiene forma de gobernar". A pesar de que presente su candidatura para gobernar, cosa que ha subrayado que hará, el Partido Popular sólo tiene 7 concejales y quién gana es la lista más votada.

"Salvo que encontremos una fórmula aquí de lo que se trata es de hacer que la ciudad tenga futuro y favorecer al gobierno con la lista más votada", ha explicado.

DESCARTA DIMITIR

Además, urante su comparecencia ante los medios este lunes Jesús Vázquez ha descartado dimitir. "A lo largo de toda la campaña la gente me ha trasladado su apoyo a mí, han votado a Jesús Vázquez y, por tanto, le debo lealtad a los miles de ciudadanos que han confiado en mi", ha declarado.

En esta línea, entiende que está apoyado por el presidente provincial del PP, Manuel Baltar. "Es algo obvio, sino tendrían algo que decir", ha apuntado. Durante la mañana de este lunes ha hablado también con el presidente autonómico del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que le ha traslado "su apoyo".