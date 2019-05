Democracia Ourensana, abierta a "todas las combinaciones posibles" en la negociación de la Alcaldía de Ourense

Publicado 27/05/2019 14:18:07 CET

Jácome evita desvelar si mantiene su veto a Baltar al frente de la Diputación Provincial y apela a esperar a los "resultados definitivos"

OURENSE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, se muestra abierto a "todas las combinaciones posibles" a la hora de negociar para formar un gobierno en el Ayuntamiento de Ourense tras los resultados de los comicios de este domingo, en los que el PSOE de Rafael Rodríguez Villarino ha vencido con 9 concejales.

Tras los socialistas, DO empata con el PP del todavía regidor en funciones, Jesús Vázquez, que cae hasta las 7 actas y, a pesar de los dos concejales obtenidos por Ciudadanos, se aleja de una mayoría absoluta situada en 14 ediles. El BNG ha obtenido 2 escaños.

En declaraciones a Europa Press, Jácome ha insistido en que su partido "va a luchar por la gobernabilidad" de la ciudad de As Burgas, para después admitir que estudiarán "todas las combinaciones posibles" y que hablarán "con cualquier" otro partido. "No vamos a desvelar nada más", ha recalcado.

EN LA DIPUTACIÓN, APELA A ESPERAR POR LOS "RESULTADOS DEFINITIVOS"

En cuanto a la Diputación ourensana, la mayoría absoluta que ostentaba el presidente en funciones, Manuel Baltar, está en el aire a la espera de cerrar el escrutinio. En este sentido, Jácome ha apelado a "esperar a ver los resultados definitivos".

A pesar de haber insistido durante la campaña y la pasada legislatura en sus críticas hacia el líder popular al frente del gobierno provincial, el presidente de DO no ha desvelado a Europa Press si mantiene su veto a Baltar porque, ha dicho, todavía "no" están estudiando esta negociación.

Y es que en la Diputación, con datos de la mañana de este lunes, el escenario arroja para el PP 12 escaños, a uno de la mayoría absoluta. En una rueda de prensa, Baltar ha eludido responder de forma directa sobre un posible pacto con Ciudadanos, mientras que el partido naranja se ha mostrado "abierto a escuchar" al resto de formaciones y ha rechazado poner "líneas rojas".