José Miñones celebra las bonificaciones en la AP-9 y pide coherencia al presidente Feijóo en sus críticas a las rebajas

El delegado del Gobierno en Galicia ha pedido una mayor implicación de la Xunta en temas como Ence y la transición ecológica en As Pontes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha celebrado la aplicación de las bonificaciones en la AP-9, "un compromiso cumplido en tiempo y forma, pese a no ser fácil, por parte del Gobierno central" y ha pedido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "coherencia" en sus críticas.

En una entrevista concedida a Radio Nacional Galicia este domingo y recogida por Europa Press, Miñones ha asegurado que "entendería las críticas si siempre se criticase", pero ha recalcado que Feijóo "no puede estar callado durante años y ahora que un Gobierno estatal cumple, aunque no sea de su color político, no reconocerlo".

El delegado del Gobierno ha tachado de "incoherente" esta actitud, puesto que "el Ejecutivo gallego aplica peores bonificaciones en sus autopistas" y que es el primer Gobierno que las aplica tras las prórrogas sucesivas, primero del Ejecutivo de Aznar, y después de los Gobiernos de Rajoy --aplazamiento que ha calificado de "encubiertos"--.

Miñones también ha alabado el compromiso del Ejecutivo central de traer el AVE a Galicia antes de que finalice 2021, un reto que ha calificado de "potente", dada la inversión de "casi 4.000 millones de euros" pero que "situará a Galicia a menos de tres horas de Madrid, frente a las cinco horas actuales".

ENCE Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Otro de los retos más próximos al que se enfrentará el representante del Gobierno en la Comunidad gallega es la situación de Ence, en Pontevedra, tras la resolución de la Audiencia Nacional que anulaba la prórroga de la concesión a la compañía.

A este respecto, Miñones ha asegurado que el Gobierno "ha cumplido", ya que se han reunido con el Comité de Empresa en diversas ocasiones y, tal y como ha indicado el delegado, están "a la espera" de que la Xunta informe las parcelas que podrían servir para trasladar a Ence y "mantenerla, a poder ser, en Pontevedra".

Miñones ha avanzado, además, que el día 10 de septiembre el Secretario de Estado de Industria se reunirá con el comité de empresa para "ver que pasos se pueden dar".

El representante del Ejecutivo estatal también se ha referido a la situación de la central térmica de As Pontes (Ferrol) y al proceso de transición al que se enfrenta la comarca.

"La planificación está ahí y los fondos también. Es una apuesta evidente del Gobierno que se lleva a cabo de forma eficiente en todo el territorio, menos en una Comunidad --Galicia--, ya que no firma el protocolo de 'Transición Justa' sin el que no podemos actuar. Llevamos tres meses solicitando que lo firmen y seguimos sin respuesta", ha indicado Miñones, que ha recalcado que el documento es "clave" para decidir las inversiones a realizar.

ALCOA Y ALU IBÉRICA

Otra de las problemáticas abordadas por Miñones ha sido la relacionada con Alcoa y Alu Ibérica. Respecto a la primera, el delegado del Gobierno ha destacado que el Ejecutivo ha estado al lado de los trabajadores "desde el primer minuto". "Si se mantienen los puestos de trabajo es por la implicación del Gobierno, en ocasiones hasta personal, como la de la ministra Maroto", ha asegurado José Miñones, que ha subrayado que, "pese a no tener ya las competencias de Industria, el Gobierno sigue ahí".

En cuanto a Alu Ibérica, Miñones ha afirmado que "gracias a la Abogacía del Estado, no se salieron con la suya" y ha achacado el cambio de actitud de la empresa a las sentencias en contra de Alcoa.

CASO SAMUEL

Por otra parte, Miñones ha calificado el caso Samuel como "el momento más delicado" al que se ha tenido que enfrentar desde que llegó al puesto, hace cuatro meses. "Se va haciendo más difícil según avanza la instrucción y se van conociendo más datos", ha reconocido el delegado, que ha remarcado que han intentado trabajar siempre "con respeto".

Miñones ha declarado, además, que "no se acaba de entender" como la gente puede llegar a los extremos de quitarle la vida a alguien. Con todo, ha señalado "lo positivo" de la actuación "heroica" de los dos senegaleses que intercedieron para intentar salvar la vida de Samuel Luiz, el joven coruñés fallecido tras recibir una paliza en A Coruña.

"Una actuación heroica que hemos reconocido desde la Secretaría de Estado y la Delegación del Gobierno, ya que ahora cuentan con carta de trabajo. Hay que sacar algo bueno de esto; hay personas que ponen en riesgo su vida para salvar la de otros", ha reconocido Miñones.

FUTURO EN EL PSdeG

Preguntado por su futuro en el PSdeG, José Miñones ha evitado referirse al próximo congreso del partido en Galicia y ha asegurado que su "próximo partido" es el congreso federal de octubre, donde tendrá una ponencia sobre municipalismo y desarrollo rural.

"Son los retos que tengo y en los que estoy volcado", ha afirmado el delegado, que preguntado por un posible "nerviosismo" de Gonzalo Caballero, ha negado la posibilidad. "Caballero me conoce y sabe mi posición respecto al partido y la institución. No tiene que preocuparse; la preocupación principal, y de todos los gallegos, es que no se deje pasar la oportunidad del plan de reactivación", ha concluido Miñoñes.