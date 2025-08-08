La jueza ordena la reconstrucción del accidente mortal de O Rosal (Pontevedra), que acabó con la vida de un motorista

VIGO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ha ordenado la reconstrucción del accidente mortal ocurrido a mediados de julio en O Rosal (Pontevedra), que acabó con la vida de Brais Otero, motorista de 33 años de edad.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a Europa Press, la jueza ha pedido la reconstrucción del siniestro al considerar que el informe técnico solicitado no era suficiente.

Además, también ha ordenado otras diligencias para seguir avanzando en la causa, después de que el pasado 15 de julio un motorista de 33 años perdiese la vida mientras circulaba por la CG 4.2, en As Eiras, O Rosal, cuando un turismo supuestamente invadió el carril contrario y lo arrolló.

Tras el accidente, el conductor del coche se subió a un vehículo de otra persona que circulaba por la vía y fue trasladado al centro médico de Tui, tras lo que se le perdió la pista.

Por ello, la Guardia Civil inició una investigación para dar con su paradero, que finalizó con la detención de un vecino de Murcia de 25 años, para el cual la jueza impuso prisión provisional eludible bajo fianza de 150.000 euros, por lo que el varón pagó la cuantía y no entró en la cárcel.

El abogado de la madre de la víctima, Carlos Pérez Parga, confirmó que la jueza ha encargado la reconstrucción del accidente al Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (DIRAT) de Mérida (Badajoz).

Además, ha insistido en su petición de imponer prisión provisional sin fianza al investigado o, al menos, una fianza no inferior a 700.000 euros.