Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña y dejará un escaño que toca ocupar a Aitor Bouza

Archivo - El diputado del PSdeG Julio Abalde en una intervención en el Parlamento de Galicia. - PSDEG - Archivo

María Rivas iniciará nueva etapa en el Ayuntamiento de A Coruña y también se prevé relevo de Isabel Rodríguez en la Subdelegación de Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exrector de la Universidade da Coruña (UDC) Julio Abalde será el nuevo subdelegado del Gobierno coruñés en sustitución de María Rivas. Dejará así un escaño libre en el Parlamento de Galicia que toca ocupar al secretario local del PSOE compostelano y hasta ahora asesor de los socialistas en el Pazo do Hórreo, Aitor Bouza.

El nuevo cargo de Abalde ha sido confirmado a Europa Press por fuentes conocedoras de la decisión, en la misma jornada en la que Rivas hizo público en su perfil de la red social 'X' que abandona la Subdelegación del Gobierno.

"Os anuncio que en breve inicio nueva etapa en el Ayuntamiento de A Coruña", ha trasladado Rivas, en un post que acompaña de una foto con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Y es que Rivas, licenciada en Sociología por la Universidade de A Coruña con postgrado en Dirección de Recursos Humanos en Empresas, Organizaciones e Instituciones por la UDC, es funcionaria del Ayuntamiento de A Coruña desde el año 2001.

Según hace constar en su currículo de la Subdelegación, en junio de 2018 asumió la jefatura de Gabinete del delegado del Gobierno en Galicia hasta su nombramiento como subdelegada en junio de 2021.

"Cierro otra maravillosa (etapa) en la Subdelegación del Gobierno. Con ilusión y compromiso me incorporo al proyecto de presente y futuro de la alcaldesa Inés Rey", traslada este viernes en su perfil.

ABALDE DEJARÁ UN ESCAÑO LIBRE

Abalde, por su parte, es desde 2011 catedrático del área de Microbiología en la Facultad de Ciencias de A Coruña. Fue rector de la institución desde 2016 a 2024. Y, con José Ramón Gómez Besteiro como candidato a la Xunta, se sumó a las listas del PSdeG en las últimas elecciones autonómicas del pasado año.

Número 2 en la candidatura del PSdeG por A Coruña tras Patricia Iglesias, ha ocupado un escaño en la Cámara autonómica hasta ahora junto con Iglesias y Silvia Longueira (que iba en el tercer puesto de la lista). El cuarto puesto en la candidatura lo ocupaba Bouza, a quien correspondería, en consecuencia, sentarse en el hemiciclo.

RELEVO EN LUGO

Las fuentes consultadas por Europa Press anticipan que el de Rivas (quien apuesta por iniciar una nueva etapa de la mano de Rey en María Pita) no será el único cambio en las subdelegaciones del Gobierno de España en Galicia.

También está previsto el relevo en Lugo de Isabel Rodríguez, con el que se daría continuidad a las renovaciones que ya tuvieron lugar en las otras provincias.