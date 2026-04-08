Julio Torrado promete su cargo como diputado socialista en el arranque del debate del estado de la autonomía

Archivo - El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha prometido este miércoles su cargo como diputado del Grupo Parlamentario Socialista coincidiendo con el arranque del debate del estado de la autonomía.

Torrado ha asumido el cargo que dejó vacante la viceportavoz del Grupo Parlamentario, Elena Espinosa, quien presentó la pasada semana su renuncia al cargo para centrarse en su labor como tercera teniente de Alcaldía en el Ayuntamiento de Vigo a un año de las elecciones municipales.

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG ya participó el martes en la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego. De este modo, previsiblemente Torrado se asumirá la portavocía de los asuntos relacionados con la sanidad en el Parlamento de Galicia, una labor que en esta legislatura venía desempeñando Espinosa y que el propio político de Vilagarcía ya asumió en sus anteriores etapas como diputado autonómico.

Con la incorporación de Torrado el PSdeG afronta en el Pazo do Hórreo su segundo cambio en lo que va de legislatura. El primero se produjo con la salida del exdiputado Julio Abalde, quien dejó sus responsabilidades en el Legislativo para hacerse cargo de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Con su marcha, el jefe de filas del PSOE compostelano, Aitor Bouza, ocupó el escaño que Abalde dejó.