El jurado popular determina culpable de homicidio a la acusada de matar a su compañera de piso en O Barco (Ourense)

La Fiscalía eleva su petición de cárcel a 13 años, mientras la defensa pasa de solicitar la absolución a una pena de entre 7,5 y 10 años

OURENSE, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con una mayoría de siete contra nueve, el jurado popular ha concluido durante la tarde de este lunes, tras una extensa jornada de deliberación, que F.A. es culpable de homicidio, con agravante de superioridad, en el crimen cometido contra su compañera de piso, Leticia Sanabria, en O Barco de Valdeorras en septiembre de 2021.

Tras alcanzar esta decisión, leída en la sede de la Audiencia Provincial, la Fiscalía ha subido un año su petición de prisión sobre la acusada, situándola en 13 años, más la indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima.

Mientras tanto, la acusación particular se agarra a la alternativa inicial que proponía, al no salir adelante la opción de asesinato, después de que el jurado no apreciase premeditación, y solicita 14 años de cárcel, además de elevar la indemnización a 200.000 euros.

Por su parte, la defensa ha cambiado de estrategia y pasa de pedir la total absolución de F.A. a instar a una rebaja, dejando la pena entre siete años y medio y un máximo de diez.

JUICIO CON TESTIMONIOS CLAVE

El juicio arrancó el lunes de la semana pasada, 24 de marzo, en la Audiencia Provincial de Ourense y se prolongó durante cinco días. En el transcurso de las sesiones, se presentaron múltiples testimonios y pruebas periciales que ayudaron a esclarecer los hechos ocurridos en la madrugada del 10 de septiembre de 2021.

Según la investigación, Leticia Sanabria fue asfixiada con un objeto blando en el domicilio que compartía con la acusada, tras una discusión. Testigos indicaron que F.A. tenía una deuda de aproximadamente 10.000 euros con la víctima y que esta planeaba enviar una gran suma de dinero a Paraguay el día del crimen.

Además, la hermana de la fallecida aseguró que Leticia tenía intención de regresar a su país en breve y que la acusada intentaba evitar estos envíos de dinero.

Los forenses confirmaron que la víctima presentaba hematomas compatibles con una pelea y que su fallecimiento ocurrió entre las 4 y las 6 de la mañana. También se descartó el robo como móvil del crimen, ya que no faltaban objetos de valor en la vivienda. Las pruebas periciales hallaron ADN de ambas en una diadema de la acusada, lo que sugiere un enfrentamiento físico previo al homicidio.

En su declaración, F.A. negó su implicación en el crimen y señaló a un exnovio de Leticia Sanabria como posible responsable. Según su testimonio, este hombre acosaba a la víctima y la habría amenazado en el pasado. El jurado popular ha desestimado esta teoría y ha determinado que F.A. era culpable de homicidio con agravante de superioridad, al considerar el poder que ejercía sobre Leticia.