Los juzgados de Ferrol acogerán dos demandas que reclaman anular condenas impuestas a víctimas del franquismo

FERROL, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Juzgados de Ferrol acogerán este martes la vista judicial de dos demandas que buscan la anulación de condenas impuestas a víctimas del franquismo, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática (20/2022). Estos procedimientos, tramitados a través de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, serán los primeros casos de anulación de sentencia en Galicia bajo esta ley.

En caso de que se excluya el reconocimiento tramitado en el pasado año 2024 a favor de Amador Rey, víctima el 10 de marzo de 1972 durante las movilizaciones que protagonizaron los operarios del sector naval en las calles de Ferrol.

La Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática informó de que ambas audiencias, abiertas al público, están previstas para celebrarse en torno a las 12.00 horas. En concreto, las demandas han sido promovidas por familiares con el objetivo de obtener el reconocimiento oficial de la condición de víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la posterior dictadura.

En uno de los juicios se abordará la demanda impulsada por los dos hijos de José Varela Cachaza, oficial de Telégrafos y condenado a prisión en el año 1942, siendo el único motivo el tener en su poder un discurso escrito por el líder socialista Indalecio Prieto.

Varela Cachaza pasó varios años recluido en el Castillo de San Felipe y perdió su puesto de trabajo. La demanda cuenta con el apoyo de Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática y el abogado Jesús Porta Dovalo.

El otro caso es el de Miguel Mendiguchía Real, capitán retirado de Infantería de Marina y militante de Izquierda Republicana. Por su fidelidad al Gobierno de la República, fue condenado a reclusión perpetua el 11 de agosto de 1936, días después, el 25 de agosto, fue sacado de la cárcel por la fuerza pública y asesinado en el Cementerio de Canido.

Este procedimiento de anulación y reconocimiento es tramitado por su nieta, Carmen Mendiguchía Regal, en este contexto, la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática ha destacado, a través de un comunicado, que estas acciones "contribuyen a la restitución de la memoria de las víctimas".