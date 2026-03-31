Los juzgados gallegos recibieron 22 denuncias por violencia machista al día en 2025, un 6,6% más que el año anterior

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales gallegos con competencias en materia de violencia sobre la mujer recibieron durante el pasado año un total de 8.100 denuncias --22 al día--, un 6,6 % más que en 2024.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha difundido los datos, que también reflejan que el número de mujeres víctimas descendió un 3,2%, pues se contabilizaron 7.017, frente a las 7.248 del año anterior.

Solo unas seis de cada cien mujeres víctimas (el 5,79%) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración, un 6,2% menos que en 2024.

La tasa de violencia de género (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) en la comunidad fue de 49,8, la segunda más baja del Estado, cuya media se situó en 74, según los datos anuales elaborados por la Sección de Estadística para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se han hecho públicos este martes

El número de menores --hijos/as-- de las mujeres víctimas que estaban bajo su tutela, guardia o custodia y que aparecen identificados como víctima en la denuncia-- ascendió a nueve el pasado año, cifra un 86,4% más baja a la registrada en 2024, cuando fueron 66.

La gran mayoría de las denuncias, el 82%, fueron presentadas por las propias víctimas, bien en los juzgados o en dependencias policiales, cifra que sigue siendo muy superior a la de las interpuestas por su círculo familiar, que apenas alcanza el 1,7% del total.

Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 12%; las originadas por partes de lesiones, el 3%; y las presentadas por terceras personas ajenas al círculo familiar, el 1,2%.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Los juzgados gallegos que asumen los casos de violencia sobre la mujer concedieron el año pasado 1.216 órdenes y medidas de protección y seguridad, un 2,8% más que en 2024.

En total, recibieron 1.798 peticiones de estas medidas protectoras --un 1,2 % menos que en 2024--, de las cuáles fueron concedidas el 67,6%; mientras que los juzgados en funciones de guardia incoaron 475, de las que adoptaron 287, un 4,7% más que el año anterior.

Además, los órganos judiciales dictaron 538 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penitenciario.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (158). Además, se adoptaron 108 relativas a la atribución de la vivienda; 137 sobre suspensión del régimen de visitas; y 71 sobre suspensión de la guardia y custodia.

Además, en el periodo analizado, los juzgados impusieron 2.439 medidas de protección de carácter penitenciario, siendo las más frecuentes la prohibición de comunicación (1.077) y la orden de alejamiento (1.071).

SENTENCIAS CONDENATORIAS: EL 91,9%

El 91,9 % de las sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer entre enero y diciembre del año pasado en procesos de violencia machista fueron condenatorias, una cifra que alcanza el 76,5% en las emitidas por los juzgados de lo penal en este tipo de procedimientos; y el 93,1 % en las dictadas por las audiencias provinciales.

En el periodo estudiado, los juzgados de menores enjuiciaron a 15 personas por delitos relacionados con violencia sobre la mujer.

VIOLENCIA SEXUAL

Los datos hechos públicos este martes incluyen información sobre los asuntos relativos a violencia sexual (fuera del ámbito de la pareja o expareja) que ingresaron en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia (antiguos juzgados de Violencia sobre la Mujer) como consecuencia de la atribución de la competencia en esta materia a partir del pasado 3 de octubre, tal y como establece la Ley Orgánica 1/2025, del 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Entre el 3 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, estos órganos judiciales recibieron, en Galicia, 131 denuncias y registraron un total de 130 mujeres víctimas.

El número de delitos instruidos ascendió a 138, siendo los más frecuentes los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera del ámbito de la pareja o expareja, que sumaron 93. Les siguen el delito de acoso con connotación sexual (27) y la trata con el fin de explotación sexual (18).

En el mismo periodo se recibieron 14 solicitudes de orden de protección, de las que se acordaron 13.