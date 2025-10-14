Katy Perry, primera confirmación de O Son Do Camiño 2026

Katy Perry será cabeza de cartel de O Son do Camiño 2026 - SON DO CAMIÑO

Los abonos saldrán a la venta este viernes a las 12.00 horas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

O Son Do Camiño ha confirmado este martes que la artista estadounidense Katy Perry será una de las cabezas de cartel de su edición 2026, una edición que se celebrará en la capital gallega los días 18, 19 y 20 de junio.

Así, ha anunciado que Katy Perry aterrizará en Compostela en el marco de su nueva gira europea con un "imponente directo", con una producción "de primer nivel" y un repertorio cargado de himnos "que han marcado a toda una generación".

Con todo, este miércoles el festival anunciará otro gran cabeza de cartel y la organización ha destacado que los abonos para la edición de 2026 se pondrán a la venta este viernes a las 12.00 horas.