Lara Méndez (PSdeG) reclama al PP que se sume a los socialistas en la defensa de una PAC "con financiación de sobra"

La secretaria de Organización del PSdeG y viceportavoz segunda del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Lara Méndez, en una granja lucense - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG y viceportavoz segunda del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Lara Méndez, ha reclamado al PP que se sume al Partido Socialista en la defensa de una Política Agraria Común (PAC) "con financiación suficiente y con autonomía", en la que las comunidades "tengan capacidad de tomar deciciones".

Durante una visita a la granja de la SAT Dorna, en la parroquia lucense de Santa Marta de Fixós, Méndez ha recordado que la PAC "juega un papel muy importante" en la viabilidad de "numerosas explotaciones", por lo que ha alertado de la "amenaza" que supone para el sector el recorte del 20% de los fondos que propone la Comisión Europea.

En concreto, la líder socialista, acompañada por la diputada Patricia Otero y el secretario de Agricultura, Gandaría e Desenvolvemento Rural del PSdeG, Roberto Fernández, ha lamentado que en el reciente viaje que realizó el líder socialista a Bruselas, "pudo comprobar que no se conoce a Rueda".

"Estamos en un momento crucial, porque se va a definir el marco financiero plurianual 2028-2034 y las deciciones que se tomen ahora van a condicionar el futuro de nuestras explotaciones", ha señalado Méndez.

Asimismo, ha insistido en que es "fundamental" que se escuche a Galicia en Europa, "como acaba de hacer el Partido Socialista de la mano de José Ramón Gómez Besteiro", y ha criticado que el presidente de la Xunta "esté ausente en un debate que parece que no le importa".

Con todo, el Grupo Socialista defenderá en la Cámara autonómica una proposición no de ley para instar a la Xunta a rechazar públicamente la propuesta de la Comisión Europea y a defender que se mantengan sus dos pilares: por una parte, las ayudas directas, y por otra, las destinadas al desarrollo rural.