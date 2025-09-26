Una lectura de los nombres de menores asesinados en Gaza busca voluntarios en A Coruña

A CORUÑA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Obelisco de A Coruña será escenario el próximo viernes, 3 de octubre, de una lectura continuada de los nombres de los niños y niñas palestinas asesinadas durante la ofensiva israelí en Gaza. Esta acción, que arrancará a las 08.00 horas, ya se ha repetido en otros lugares, como Madrid o Ourense, donde la semana pasada se reunieron alrededor de 200 personas.

La organización de la acción 'Os Nomes', a cargo de BDS Galiza y CUAC FM, ha realizado un llamamiento a través de las redes sociales para la captación de voluntarios dispuestos a participar en la lectura, que pueden ponerse en contacto a través del teléfono o correo electrónico facilitado en la convocatoria.

A través de un comunicado, recuerdan que la acción de protesta se llevará a cabo de forma ininterrumpida durante alrededor de 13 horas, una estimación que en otros lugares ha sido mayor. Por ejemplo, en Ourense --donde arrancó a la misma hora prevista en A Coruña-- terminó a la medianoche después de 16 horas de lectura.

De este modo, la ciudad herculina se une a otros puntos del mundo donde se ha replicado esta acción. Buen ejemplo de ello es Madrid, donde intervinieron más de 300 artistas, como Pedro Almodóvar, Miguel Ríos, Ester Expósito o Macarena García.