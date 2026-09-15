La Ley de Educación Digital será debatida en el próximo pleno, en el que comparecerá Calvo sobre el transporte

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo pleno del Parlamento de Galicia, que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre, acogerá el debate de totalidad de la futura Ley de Educación Digital en un contexto marcado por los recientes resultados del informe PISA, en el que la Comunidad gallega registra sus peores datos históricos, aunque se mantiene por encima de la media española.

Tal y como han trasladado los grupos tras la reunión de la Xunta de Portavoces que ha fijado el orden del día del que será el segundo pleno del periodo de sesiones, en la cita tendrá lugar la comparecencia del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien abordará la situación del transporte público en la Comunidad.

Además, en la sesión de control el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a la pregunta que le hará el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre las medidas de la Xunta para "garantizar de forma efectiva en condiciones de igualdad los derechos de todos los gallegos"; mientras que la líder del BNG, Ana Pontón, sobre las políticas del Gobierno gallego para en materia de vivienda.