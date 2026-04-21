Liberada una mujer que fue retenida por su compañero de piso en Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, que se encontraba retenida por su compañero de piso, fue liberada por agentes de la Policía Nacional de Lugo el pasado domingo. No existía una relación amorosa entre ellos.

Tal y como ha confirmado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado domingo, 19 de abril. Los agentes se encontraban patrullando por la Rúa Santo Graal cuando vieron a una mujer hacer señas desde una ventana, indicándoles que se detuviesen.

Desde allí, la mujer manifestó que llevaba encerrada desde la noche anterior por su compañero de piso, y también que este la había agredido y amenazado.

A continuación, los agentes entraron al inmueble, liberando y protegiendo a la mujer y procedieron a detener al hombre, por un supuesto delito de detención ilegal y amenazas.

Finalmente, el detenido pasó el lunes a disposición judicial, quedando en libertad con una orden de alejamiento.