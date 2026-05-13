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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Santiago, plaza 1, decretó la libertad con medidas para el hombre detenido en Santiago por una agresión sexual en un autobús urbano.

Según detallaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza consultadas por Europa Press, la juez le impuso la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima. El hombre está investigado por un delito de agresión sexual.

Los hechos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, sucedieron el domingo 3 de mayo sobre las 20.30 horas, cuando el hombre al percatarse de que en el autobús estaba la víctima sola, sin más pasajeros, se dirigió a ella con comentarios obscenos y le realizó tocamientos por todo su cuerpo.

La víctima consiguió zafarse del hombre y le pidió ayuda al conductor, que llamó a la policía. Ante esto, el agresor huye del lugar y fue identificado, en las inmediaciones, por agentes de la Policía Local.

El hombre fue detenido por miembros de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.