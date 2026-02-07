Licitadas las obras de restauración de la fachada y el campanario de la iglesia de Nosa Señora da Laxe, en Vilasantar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta acaba de licitar las obras de restauración de la fachada y del campanario de la iglesia de Nosa Señora da Laxe, del municipio coruñés de Vilasantar, por más de 256.000 euros.

Así lo anunció este sábado conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante a una visita a este bien, donde remarcó que con este nuevo paso la Xunta demuestra su "compromiso con el patrimonio cultural".

López Campos detalló que el objetivo de esta intervención, que cuenta con un plazo de ejecución previsto de seis meses, es resolver los problemas de entrada de agua del rosetón de la fachada principal, al igual que los de estabilidad en la cúpula de coronación de la torre, entre otras actuaciones de mejora.

Para ello, sustituirán la carpintería del rosetón de la fachada principal y también desmontarán y reconstruirán la cúpula de coronación de la torre. Además, reforzarán su base, realizando un nuevo rejuntado.

Del mismo modo, se sumarán a estas actuaciones obras de mejora de las impermeabilizaciones y de la ventilación y también se reforzarán los contrafuertes.