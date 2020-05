El líder del PSdeG da por buenas las listas del 5A, que tiene que validar Ferraz, y pide medios para los ayuntamientos

Caballero invita a los medios públicos a "ser consciente de lo que están haciendo" y estudiarán "mecanismos legales" por la presencia de Feijóo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha dado por buenas las candidaturas que su formación registró para la cita electoral del 5 de abril que no se celebró, pero ha recordado que es la comisión federal de listas el órgano que tiene que ratificarlas y todavía no tiene fecha. En todo caso, ha asegurado que los socialistas gallegos están ahora centrados en activar la organización y ha indicado que lo importante es establecer garantías sanitarias para que se pueda llevar a cabo la campaña en las condiciones de seguridad, al respecto de lo que pide medios para los ayuntamientos.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa telemática, Caballero ha dicho que se elaboraron unas listas electorales para el 5 de abril que "representaban a todo el partido, a mujeres y hombres de toda Galicia, y que eran y son magníficas". Así, ha añadido que, fundamentalmente, faltaría el proceso de aprobación de la comisión federal de listas, para el que "todavía no hay fechas".

Gonzalo Caballero ha convenido que todavía está comenzando la precampaña electoral, pero "tenemos mucho trabajo hecho de la convocatoria anterior". "Estamos menos pendientes", ha indicado, sobre las cuestiones de este tipo, si bien ha matizado que se reforzarán las líneas programáticas y ahora están centrados en "activar la organización".

"Yo sé que el Partido Popular aquí en Galicia está muy interesado en trasladar que están dispuestos a barrer en estas elecciones, pero yo lo que digo es que los gallegos vamos a barrer al PP de la Xunta y van a sacar a Feijóo", ha declarado.

CONTACTOS CON PPDEG

Preguntado sobre si ha habido contactos con el PP después de que los populares dijesen que los establecería con el fin de alcanzar un pacto político para acortar la campaña electoral; Gonzalo Caballero ha indicado que de esta formación política "espera poco".

"A mí me llamó Feijóo para reunirme con él para aplazar la fecha electoral, llegamos un acuerdo todas las fuerzas políticas de que se convocarían después del estado de alarma y la emergencia sanitaria, pero la palabra no vale nada, miente más que habla", ha reprochado el líder socialista, quien ha manifestado que "no es digno" para llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas.

Dicho esto, ha asegurado que "no sabe nada de Feijóo" desde que los convocó el jueves de la semana pasada, como era preceptivo por el acuerdo al que habían llegado, para abordar la posible fecha electoral.

"TODOS LOS MECANISMOS Y PROTOCOLOS"

En su intervención, el líder del PSdeG ha apuntado que es necesario "establecer todos los mecanismos y protocolos para poder ir a votar con toda seguridad y normalidad" el próximo 12 de julio y, si no hay ningún rebrote, "avanzar con plena seguridad".

"Hay que tomar garantías para llegar al 12 de julio", ha dicho, con las "mejores" circunstancias, ya que el presidente de la Xunta, ha dicho, ha decidido "jugar a la lotería" de la campaña electoral, por lo que espera que "no haya ningún rebrote" ni antes, y tampoco después de la cita con las urnas.

En rueda de prensa telemática este viernes, tras reunirse con el presidente de la Fegamp, Gonzalo Caballero ha pedido "extremar todas las garantías sanitarias" para tener una jornada electoral, campaña y precampaña seguras. Así, ha recordado que es una "demanda unánime de los alcaldes y alcaldesas de Galicia", que tienen competencias en logística y sobre las policías locales.

"Le pedimos (a la Xunta) desde hoy mismo todas las garantías sanitarias para ir a votar en plenitud de seguridad, para que no haya riesgo", ha reclamado Gonzalo Caballero, quien ha instado al Ejecutivo autonómico a trabajar "codo con codo" y "dando recursos" a las administraciones locales y al resto de ámbitos que participan en el proceso electoral, con el fin de que "nadie se quede en casa por miedo o porque no existan garantías del voto".

MEDIOS PÚBLICOS

Por otro lado, el líder de los socialistas gallegos, que al igual que el resto de dirigentes autonómicos han reprobado la actuación de los medios públicos durante esta pandemia, ha asegurado que el PSdeG "estudiará todos los mecanismos legales existentes", después de haber sido preguntado por si pedirán que no se retransmita ninguna rueda de prensa del presidente de la Xunta por la CRTVG, como hasta ahora.

Para Caballero, es "obvio" que la Xunta ha usado los medios públicos de forma "electoral" y ha advertido de la "perversión, continua, para intentar favorecer al PP". A su juicio, el Feijóo, que dio "39 ruedas de prensa" que fueron retransmitidas por la televisión pública, quiere "establecer" un discurso y "usa los medios de comunicación públicos para construir un relato falaz y mentiroso".

En este sentido, ha invitado a reflexionar a la dirección de la CRTVG, que debería "ser consciente de que lo que están haciendo es un ataque a la democracia de Galicia y de la veracidad". "Algunos lo tienen en sus espaldas y lo llevarán escrito por mucho tiempo", ha advertido Caballero, al respecto de lo que ha augurado que "por mucho que crean en la manipulación, los ciudadanos toman nota y acabarán cayendo".