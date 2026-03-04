El líder del PSdeG defiende la "coherencia y responsabilidad" de Sánchez frente a la escalada internacional

Archivo - El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa en la Cámara gallega. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, valora la declaración institucional realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la actual situación internacional y destaca que España está actuando "con coherencia y responsabilidad" en un contexto marcado por la escalada de tensión en distintos puntos del mundo.

Besteiro ha subrayado que la posición del Gobierno español es "clara", por la defensa del derecho internacional, la apuesta por la diplomacia y el "firme" rechazo a la guerra.

"La legalidad internacional no puede ser algo que se vulnere impunemente. La política y la diplomacia tienen que ser las herramientas para resolver los conflictos", ha señalado.

Para el líder socialista, "abandonar ese marco supondría entrar en un escenario en el que prevalecería la ley del más fuerte, algo incompatible con los valores democráticos que sostienen la convivencia internacional".

Además, se ha referido a las consecuencias económicas de la actual situación y a la "importancia de abrir nuevos mercados" para los sectores productivos gallegos.

BRUSELAS

Asimismo, Besteiro se ha referido a las reuniones mantenidas en Bruselas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, para decir que "no trajeron ningún resultado concreto para Galicia".

La presencia de Rueda en Bruselas "sirvió para hacer una foto" y le parece "muy preocupante" que el Bloque tenga "la misma postura que la ultraderecha" sobre el acuerdo con Mercosur.