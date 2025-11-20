Linda Evangelista, Eugenia Silva, Almodóvar o C. Tangana se dan cita en A Coruña para la exposición de Annie Leibovitz

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, convirtió, un año más, a la ciudad de A Coruña en el epicentro del mundo de la moda y reunió a personalidades como Linda Evangelista, Eugenia Silva, Almodóvar o C.Tangana. Todo ello, con motivo de la inauguración de 'Wonderland', la primera gran retrospectiva en España de Annie Leibovitz, premio Príncipe de Asturias en 2013.

Al acto, que tuvo lugar en la noche de este miércoles en la nave del muelle de Baterías que acoge la exposición, acudieron diversas personalidades del mundo de la moda, el cine y el arte.

Entre ellos se pudo ver a el director y guionista Luca Guadagnino, al cineasta español Pedro Almodóvar, a las modelos Linda Evangelista, Karen Elson y Malgosia Bella, así como los diseñadores Samuel Ross y Katy England.

En la misma jornada, por la mañana, Marta Ortega presentó la exposición, en un acto de carácter privado, a diferentes autoridades políticas y representantes de la vida empresarial, social y cultural gallega.

La exposición, que estará abierta al público desde el próximo sábado, día 22, hasta el 1 de mayo de 2026, muestra "en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz", según ha trasladado la organización.

La Fundación Marta Ortega Pérez fue construida en 2022 con un proyecto que gira en tornos a la celebración de exposición de primer nivel y que se estructura sobre tres pilares: A Coruña, la fotografía y la moda.