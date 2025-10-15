Linkin Park, segunda confirmación de O Son do Camiño 2026

Linkin Park, segundo cabeza de cartel confirmado para O Son Do Camiño 2026 - O SON DO CAMIÑO

Los abonos saldrán a la venta este viernes a las 12.00 horas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

O Son Do Camiño ha confirmado este miércoles que la banda estadounidense Linkin Park será una de las cabezas de cartel de su edición 2026, una edición que se celebrará en la capital gallega los días 18, 19 y 20 de junio.

Así, ha anunciado que la banda "que más discos ha vendido en todo el mundo en el siglo XXI", con ventas que superan los 100 millones de copias, actuará por primera vez en su historia en Galicia.

En esta línea, la organización del festival ha destacado su trayectoria, marcada por "la innovación sonora, el poder emocional de sus letras y su influencia en generaciones de oyentes".

Con todo, Linkin Park se suma a Katy Perry, anunciada este martes como primera confirmación del festival. Los abonos para la edición de 2026 se pondrán a la venta este viernes a las 12.00 horas.