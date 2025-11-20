Llegan a Monforte los cinco primeros menores migrantes que tutelará la Xunta

Archivo - Migrantes procedentes de Canarias a su llegada en autobús al hotel Baixamar, a 9 de noviembre de 2023, en Sanxenxo, Pontevedra - Elena Fernández - Europa Press - Archivo
Ya están en Monforte de Lemos (Lugo) los cinco primeros menores migrantes derivados por el Gobierno a Galicia y que serán ahora tutelados por la Xunta.
Estos menores se instalarán en el edificio del barrio de O Malvarón cedido por la asociación Prodeme y que tiene capacidad para acoger a 80 personas.
Los jóvenes, de unos 17 años y en su mayoría procedentes de Marruecos, pasaron primero por la unidad de primera acogida ubicada en el municipio pontevedrés de Barro.
Se espera que el resto de los menores vayan llegando de forma escalonada a un centro ya en pleno funcionamiento. Y es que a finales de septiembre, el edificio sufrió numerosos daños materiales tras ser el objetivo de un ataque con cócteles molotov.