Localizado en buen estado el octogenario desaparecido el sábado en Moaña (Pontevedra)

Efectivos de Protección Civil participan en la búsqueda del octogenario desaparecido en Moaña (Pontevedra), a 15 de noviembre de 2026. - PROTECCIÓN CIVIL DE MOAÑA

PONTEVEDRA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El octogenario desaparecido este sábado en Moaña (Pontevedra) ha sido localizado en buen estado. El dispositivo, activado la pasada tarde, se extendió hasta este domingo, día en el que ha sido localizado.

El hombre, con domicilio en A Xeira, no volvió a casa en la tarde del sábado, según la información recogida por el 112 Galicia. Su familia salió en su procura por los lugares que suele frecuentar sin éxito, por lo que informó a los agentes del instituto armado.

Esta circunstancia llevó a la Guardia Civil a activar en torno a las 17.00 horas la búsqueda, que se mantuvo activa hasta el mediodía de este domingo con la participación de equipos de la Policía Local de Moaña y Protección Civil.

Además, el Grupo de Apoio Loxístico (Gali) de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) incorporó el equipo de drones, que se retiró tras varias horas de rastreo. Estas últimas horas se completó el operativo con varias Patrullas de Seguridad Ciudadana y de Seprona.