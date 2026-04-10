Localizan en el norte de Portugal el cuerpo sin vida de un pescador de Gondomar (Pontevedra) desaparecido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años y vecino de Gondomar (Pontevedra) ha aparecido muerto este viernes en la localidad de Cunha, en el municipio de Paredes de Coura, en el norte de Portugal.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el cuerpo se encontraba a 40 metros del vehículo del fallecido, que estaba desaparecido desde el jueves.

La familia, que interpuso la denuncia de su desaparición este viernes, manifestó ante estas mismas fuentes que el hombre se encontraba allí pescando.