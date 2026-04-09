Localizan con vida al vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido desde el martes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Localizado con vida Fernando Otero Mosquera, el vecino de Rianxo (A Coruña) desaparecido desde este martes. El hombre, de 65 años, se encontraba "algo desorientado" cuando fue encontrado este miércoles cerca de su casa.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado la aparición del hombre durante la noche de este miércoles en las inmediaciones de su domicilio.

Con todo, la Policía Local de Rianxo ha agradecido la colaboración ciudadana, así como la difusión de la publicación sobre su desaparición, "que resultaron de gran ayuda".